ヨハン・デルクセンがダニー・マッケリーへの不満を明かす。

ヨハン・デルクセンは、ダニー・マッケリーがFIFAにワールドカップ主審に選ばれたことには理解を示す。だが『Vandaag Inside』のコメンテーターである彼は、オランダ代表審判の出来に厳しい意見を述べている。

「彼は今シーズン、良いパフォーマンスを見せているとは思わない。だが、彼が選ばれたのは国際的な評判のおかげだ」と金曜日の放送で語った。マッケリー（43）にとっては、4年前のカタール大会に続く2度目のワールドカップとなる。

さらにデルクセンは、マッケリーが近年サウジアラビアで何度も試合を裁いていることを強く批判した。

「理解できないし、いつも気になっている。以前も言った。マッケリーはゲイなのに、サウジアラビアで審判をする。一方で、すぐ近くではゲイというだけで絞首刑にされている。金のためにも、楽しみのためにも、そんなことはすべきではない」と語った。

「彼にとっては小遣い稼ぎだ。彼らはそれを許している」と続けた。マッケリーは2018年W杯でVAR、2021年と2024年欧州選手権では主審を務めた。

マッケリーは数年前、サウジ・プロリーグでの審判業務は「素晴らしい経験」と語っていた。また、彼はスポーツと政治を混同すべきではないと考えている。