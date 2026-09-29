現在、ドイツのレコードマイスターは、正GK候補のヨナス・ウルビヒに次ぐ新たなナンバー2探しを進めている。というのも、現在のナンバー1であるマヌエル・ノイアー（40）と控えGKスヴェン・ウルライヒ（38）の両者が、この夏に現役生活を終える可能性があるからだ。

2人はいずれも今季終了後に契約満了を迎える。とりわけノイアーはここ数週間から数カ月にかけて、今季が現役プロとして最後のシーズンになる可能性を何度もほのめかしていた。

「私は『これが最後の試合だ』と言うために試合をしているわけではない。もしかすると、どこかのスタジアムではそれが最後だったかもしれないがね。でも、引退する可能性はかなり高そうだ」と、彼は8月にテーガーン湖で行われた夏季トレーニングキャンプの合間に話していた。

ビルトの情報によると、そのためベルント・レノがバイエルン首脳陣の関心を集めているという。現在プレミアリーグのフラムに所属し、長年にわたって安定したレギュラーとしてゴールマウスを守っているこの守護神が、2人のベテランの後継者となる可能性があるようだ。

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ベルント・レノはこれまでブンデスリーガでどのクラブに所属していた？

レノは2012年から2018年までバイヤー04レバークーゼンで304試合に出場しており、ブンデスリーガでもその名を知られている。ドイツ代表としてもすでに9試合に出場しており、ユルゲン・クロップの下ではDFBチーム復帰のチャンスがあると見る専門家もいる。直近でドイツ代表のユニフォームを着たのは2021年だった。

バイエルンにとって有利なのは、34歳のレノがフラムと2027年6月30日までの契約しか結んでおらず、来夏には移籍金なしで獲得できる可能性があることだ。ロンドンのクラブは延長オプションを保有しているとみられるものの、その場合でも移籍金があまり高額になることはなさそうだ。

レノ本人もドイツ、そしてブンデスリーガへの復帰を十分に考えられるようだ。もっとも、その場合はウルビヒに次ぐナンバー2という立場を受け入れなければならない見込みだ。

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FCバイエルン・ミュンヘンでは他にどのGKが候補に挙がっている？

最近、ビルトはポッドキャスト『Bayern Insider』で、アウクスブルクのフィン・ダーメン（28）もレコードマイスターのリストに入っていると明かしていた。レノと同様に、FCアウクスブルクの守護神も、将来的にウルビヒのバックアッパーとなる役割に向けてミュンヘン首脳陣が思い描くプロフィールにかなり合致しているという。

その指導者マヌエル・バウムは、バイエルンへの移籍に向けた扉を少し開いてみせた。「ブンデスリーガ屈指の選手であれば、ブンデスリーガの最高のチームが関心を持つのは間違いない。アウクスブルクでは、もしかすると平均以上のパフォーマンスを見せている選手を手放すことも哲学の一部なんだ」とバウムはビルトに語った。