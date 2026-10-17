アドラーは、ドイツの最多優勝クラブで進むとみられていたゴールマウスの円滑な世代交代が、近い将来に波乱を迎えても驚かないという。

元ドイツ代表GKはRTL/Sky Sportの取材に対し、「メディアが外から議論を起こし、それがクラブ内の雰囲気にも影響するなら、マヌエル・ノイアーが再び闘争心に火をつけることは十分に考えられる。過去を見てもそうだ。『よし、これが最後の年になるかもしれないが、そう簡単には譲らない。今から君のためにレッドカーペットを敷くつもりもない』と言うだろう」と語った。そして「マヌエル・ノイアーは今も根っからの競争者だし、これからもずっとそうだ」と強調した。

実際、最近ではウルビヒの出場時間を増やすべきだという声がやや強まっていた。ノイアーは先週末、アウクスブルクでの2-2の試合で目を疑うような、そして歴史に残るミスを犯し、ブンデスリーガ史上最速のゴールを招いた。2失点目の場面でも、ベテランGKは不運な形で失点に関わった。

一方、ヴァンサン・コンパニ監督はこの議論を歓迎している。ベルギー人指揮官はRBライプツィヒとのブンデスリーガの試合を前にした記者会見で、この議論は「我々にとって喜ばしい」と述べ、ウルビヒを高く評価する姿勢を改めて示した。「2年前の1月に彼がケルンから来たときにも、そう話していた」。バイエルンはその「1年前」から、「こうした議論が起こる」と見込んでいたという。「それも良いことだ」。FCBのGK陣は「多くのクラブが望むような、良い陣容」にあると語った。

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マヌエル・ノイアーはRBライプツィヒ戦を欠場か。ヨナス・ウルビヒに再び出場機会

ウルビヒは始まったばかりの今季、すでにバイエルンのゴールを3度守っている。直近では、ノイアーが不在だったチャンピオンズリーグのヴァイキング・スタヴァンゲル戦で出場し、チームは失望の残る3-3の引き分けに終わった。土曜日にも、ほぼ間違いなく次の出場機会が訪れる。40歳のノイアーは金曜日の最終練習を欠席した。

アドラーは、ウルビヒが長期的にはノイアーの後継者になれるとみている。ただ、41歳の元GKはバイエルンに対し、「ヨナス・ウルビヒを正GKに据えるリスクを和らげるため」に、経験豊富な第2GKを獲得するよう勧めた。その候補としてオリヴァー・バウマン（TSGホッフェンハイム）とベルント・レノ（フラムFC）を挙げた。両者については、実際に最近も獲得の噂が出ていた。

ノイアーはここ数週間から数カ月にかけて、来夏に現役を引退する意向を何度もほのめかしていた。ただし、最終決定はまだ下されていない。ウルビヒは以前からノイアーの「後継者」と目されている。