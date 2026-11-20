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ブンデスリーガ第10節、ヴィンセント・コンパニ監督が復帰したバイエルンは1.FCケルンと1-1の引き分け。バイエルンの選手を個別評価する。

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負傷者を抱えるバイエルンのコンパニ監督は、代表戦期間前の1.FSVマインツ05戦（2-1）から先発を1カ所だけ変更。足を負傷した主将マヌエル・ノイアーに代わり、ヨナス・ウルビヒをゴールに起用した。

12分にマイキー・ムーアがケルンに先制点をもたらし、 その直後にはハリー・ケインが負傷交代を余儀なくされた 。37分にナサニエル・ブラウンが同点弾を決めた。 さらにミカエル・オリーズも退くことになり 、バイエルンの攻撃陣の人員不足は一段と深刻になった。

バイエルン、1.FCケルン戦の採点：ヨナス・ウルビヒ

今季の公式戦17試合目で、控えGKのウルビヒは早くも9度目の出場。先制点を許した場面ではムーアにかわされたが、本人に大きな責任はない。51分にはムーアの至近距離からのシュートに鋭い反応を見せた。57分にはサイド・エル・マラとリントン・マイナによるケルンの連続チャンスを、さらに見事なプレーでしのいだ。評価：1.5。

バイエルン、1.FCケルン戦の採点：コンラート・ライマー

失点の直前、敵陣深くでオリーズとの連係がかみ合わなかった。序盤は全体として最近の試合ほど存在感を示せなかったが、後半は改善。54分のカールの決定機につながるパスや、65分に相手のカウンターを防いだプレーは見事だった。評価：3.5。

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バイエルン、1.FCケルン戦の採点：ダヨ・ウパメカノ

センターバックとして堅実なプレーを見せた。交代時に時間をかけすぎたため、キムがピッチに入るのは遅れた。評価：3。

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バイエルン、1.FCケルン戦の採点：ヨナタン・ター

今回もキム・ミンジェより優先して起用され、前半は11分のサイド・エル・マラへの対応をはじめ、何度も見事なクリアを見せた。評価：3。

バイエルン、1.FCケルン戦の採点：ヨシプ・スタニシッチ

アルフォンソ・デイヴィスが負傷中で、ブラウンは攻撃陣に必要とされているため、現在の左サイドバックはスタニシッチを起用するほかない。守備で試される場面はなく、攻撃でも存在感を示せなかった。評価：4。

IMAGO

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バイエルン、1.FCケルン戦の採点：ヨシュア・キミッヒ

ボールに触れる機会が非常に多く、序盤は、ケインがオフサイドの位置から放ってゴールの枠をたたいたヘディングにつながるクロスなど、効果的なプレーも見せた。ただ、早い時間帯の失点場面では守備に戻る動きが非常に鈍かった。後半は主将代行として目立った働きがなかった。評価：4.5。

バイエルン、1.FCケルン戦の採点：アレクサンダル・パブロヴィッチ

キミッヒの隣で長い時間、目立たないプレーが続いた。76分には遠距離からシュートを放ち、わずかにゴールを外れた。82分にはひどいボールロストからケルンに決定機を与えた。評価：4.5。

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バイエルン、1.FCケルン戦の採点：ミカエル・オリーズ

ライマーとの連係ミスが早い時間帯の失点のきっかけとなった。ケインの交代後は右ウイングのオリーズが時折センターフォワードにも入ったが、どちらの位置でも本来の力を大きく下回った。前半終盤、シュートを打ち損ねた後に治療を受け、ハーフタイムで交代した。評価：5。

IMAGO

バイエルン、1.FCケルン戦の採点：レナルト・カール

期待外れに終わった代表戦期間（オランダ戦で短時間の出場のみ）を経て臨んだケルン戦でも、54分にゴール前でフリーになってシュートを外すまでは、ほとんど存在感がなかった。評価：5。

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バイエルン、1.FCケルン戦の採点：ナサニエル・ブラウン

他に選択肢がないため、本来は左サイドバックのブラウンが再び左ウイングで先発。序盤はプレーがあまりうまくいかなかったが、遠距離からのシュートで貴重な同点ゴールを決めた。評価：2.5。

バイエルン、1.FCケルン戦の採点：ハリー・ケイン

公式戦5試合連続で無得点に終わったが、出場時間もわずか20分だった。5分にオフサイドの位置からヘディングでゴールの枠をたたいた後、15分にはジョエル・シュミートとの競り合いで足首を負傷。しばらく足を引きずりながらピッチに残ったが、 20分に退くことになった 。評価：3.5。

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バイエルン、1.FCケルン戦の採点：途中出場選手

トム・ビショフ：負傷したケインに代わって早くも20分に出場。その後はトップ下とセンターフォワードを行き来し、本来は守備的MFながら、実際にはセンターフォワードを務めることが多かった。予想どおりその位置では苦戦したものの、ブラウンの同点ゴールはアシストした。評価：3.5。

ティム・ビンダー： ハーフタイムに負傷したオリーズと交代し、右の前線に入ったが、そこで効果的なプレーはまったく見せられなかった。評価：5。

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ジャマル・ムシアラ： 70分にライマーに代わって出場し、約2カ月間の負傷離脱から復帰した。80分には突如ゴール前に現れたが、至近距離からのシュートはブロックされた。評価：4。

キム・ミンジェ： 本来は同じく70分に投入される予定だったが、遅れてピッチに入った。評価なし。

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ノア・コジョ＝エヴォラ： 19歳のフランス人選手は87分にパブロヴィッチに代わって出場し、プロデビューを果たした。評価なし。