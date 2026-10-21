共有 GOALをGoogleでフォロー

バイエルン・ミュンヘンのMFヨシュア・キミッヒは、水曜夜に行われるプレミアリーグ王者アーセナルをホームに迎えてのチャンピオンズリーグの大一番に出場しない。ブンデスリーガ王者のバイエルンは、ドイツ代表のキミッヒが近親者の死去に伴い休暇を認められたと発表した。

広告

近親者の死去に伴う忌引きでMFが欠場

キミッヒは近親者の死去を受け、水曜夜に行われるアーセナルとのリーグフェーズの一戦でバイエルンのメンバーから外れる。ドイツ王者は水曜日、同MFが個人的な理由で火曜日の最終練習を欠席したことを受け、短い声明でこの知らせを発表した。7年ぶりの欧州制覇を目指すホームチームにとって、キミッヒの欠場は大きな痛手となる。

バイエルンがプライバシーの全面的な尊重を要請

中盤の要を欠くことで、バイエルンはミュンヘンでのキックオフを前に、起用できる選手のやり繰りがさらに難しくなった。ウイングのマイケル・オリーズは先週の退場処分により出場停止。アタッカーのジャマル・ムシアラは太ももの負傷で戦列を離れ、ベテランGKマヌエル・ノイアーも足の問題で出場が不透明だ。ヴィンセント・コンパニ監督も体調不良と闘っており、試合前の記者会見を欠席したが、試合ではベンチ前で指揮を執る見込みだ。

バイエルンはXへの公式投稿でキミッヒの欠場を認め、支援の意を示した。「ご家族に代わり、プライバシーと悲しみを尊重し、これ以上の問い合わせや報道を控えていただくようお願いいたします。ヨシュア・キミッヒと大切な方々に、心からお悔やみ申し上げます」

国内での強さとは対照的な欧州でのつまずき

欠場者を抱えながらも、ドイツ王者はブンデスリーガの6試合で無敗を維持して、この一戦に臨む。DFBポカールでも2部のオスナブリュックに4-1で勝利し、2回戦へ進出した。

広告 広告

国内での戦いはシュトゥットガルトに5-1で大勝して始まり、その後はシャルケとスコアレスドロー、新昇格のエルフェアスベルクに辛勝。オリーズのハットトリックに導かれ、ウニオン・ベルリンには7-0で圧勝した。アウクスブルク戦では2度のビハインドを追いついて引き分けに持ち込み、土曜日にはルイス・ディアスのハットトリックでRBライプツィヒを6-1で下して立て直した。

欧州では、初戦でボデ／グリムトに5-0で圧勝した一方、先週の敵地でのヴァイキング戦は悔しい3-3の引き分けに終わった。2点差をひっくり返して3-2とリードしたが、土壇場で同点ゴールを許した。

圧倒的なホーム戦績が試される一戦

中盤の要であるキミッヒを欠いても、バイエルンにはチャンピオンズリーグの直近のホーム31試合でわずか1敗、24勝6分けという実績がある。さらに、2024-25シーズンの準々決勝でインテルに1-2で敗れて以降、ミュンヘンでの欧州での8試合は7勝を挙げて無敗だ。アリアンツ・アレーナでのその圧倒的な戦績が、アーセナルを相手に試される。