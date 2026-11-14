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ドイツ代表はセルビアを相手に試合の大半で説得力ある戦いを見せ、ネーションズリーグ準々決勝進出の可能性をつないだ。ベオグラードでの3-1（前半2-0）の勝利では、デビューを飾った選手がいきなり主役となり、ドイツに長年欠けていた強みを今後もたらす可能性を示した。

さらに、主将ヨシュア・キミッヒが先発に復帰。中盤の指揮役を担う彼がいても、中央での連係が見事に機能することを証明した。一方、今夏にバイエルン・ミュンヘンへ加入した選手は、立場が厳しくなるかもしれない。金曜夜の試合から見えたことを振り返る。

ドイツ代表：遅れて実現したデビューでブラヤン・グルダが躍動

夏の終わりに新たなドイツ代表監督としてお披露目された際、ユルゲン・クロップは、自身の指揮下ではサイドを使った攻撃に再び重点を置く考えをにじませていた。前任のユリアン・ナーゲルスマンは、レロイ・サネやジェイミー・レヴェリングのうち、名目上のウイングを1人だけ起用することが多く、代わりにジャマル・ムシアラとフロリアン・ヴィルツの創造性豊かなコンビにハーフスペースを使わせていた。一方のクロップは、攻撃の方向性について別の道を選ぶことを早くから明らかにしていた。

「どのチームも中央を狭くできる。今の時代のゲームメーカーはサイドでプレーする」。当時そう語ったクロップの言葉は、近年のドイツ代表の攻撃がたびたび停滞し、相手にとって読みやすく見えた理由を的確に言い表していた。特に、ワールドカップでパラグアイに敗れた試合にもはっきり表れていたように、深く守る相手には繰り返し苦戦した。中央に確かに存在する創造性を結果につなげるには、単純にスピードと1対1での強さが足りなかった。

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そのため、クロップ体制での最初の4試合では、攻撃的なサイドのポジションでさまざまな候補が試された。10月初旬の代表活動期間には、バイエルン・ミュンヘンのレナルト・カール、ケルンのサイド・エル・マラ、フライブルクのデリー・シェルハント、ブレントフォードのケヴィン・シャーデ、バルセロナのカリム・アデイェミと、5人の異なる選手を起用。全員が良い兆しを見せたものの、完全に納得させるには至らなかった。

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そしてセルビア戦で、ブラヤン・グルダが待望のドイツ代表デビューを果たした。クロップは本来、最初の招集メンバーにライプツィヒ所属のグルダを選んでいたが、当時は腹筋の肉離れによって直前で計画が頓挫していた。監督はそれ以前から、この「ストリートサッカー選手」が自身の構想で大きな役割を担うと繰り返し強調し、数年前から視察リストの最上位に置いていたという。「彼はすごい勝負師で、まだ潜在能力を出し切っていない。その年齢なら出し切っている必要もないが、非常に多くの良い兆しを見せている」とクロップは語っていた。

大きな期待を背負って臨んだ22歳は、金曜夜、その評価が正しいことを鮮やかに証明した。グルダはドイツ代表の連係プレーに何度も巧みに加わり、スピードを生かして素早く前進しようとしたほか、時に完全に対応しきれない様子のセルビアの左サイドバック、ペタル・スカチェフに1対1を仕掛けた。前半には、そうしたスピードに乗ったドリブルの一つからアシストが生まれていてもおかしくなかった。だが、グルダの正確なクロスに合わせたカイ・ハヴァーツのヘディングは、惜しくもゴールを外れた。

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後半にはライプツィヒ所属のグルダが50メートル以上を駆け上がる見事な単独突破を披露。ペナルティーエリアの縁から、鮮やかで鋭いシュートを放ち、止めようのない一撃で自らのプレーを締めくくった。統計サイトのOPTAによると、セルビア戦でグルダが試みた14回のドリブルのうち、成功したのは9回。過去10年間にドイツ代表でこの数字に達した選手は、ほかに一度しかいない。2022年ワールドカップのジャマル・ムシアラで、当時のバイエルンのスターは13回のドリブル成功を記録していた。

試合終了後、クロップはグルダのA代表での初戦を大いに称賛した。監督は攻撃的な選手が「とんでもない」パフォーマンスを見せたと評価。一方、手を焼いたスカチェフには同情するばかりだった。「あの左サイドバックは気の毒な男だ！」

Getty Images

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ドイツ代表：新たな中盤はヨシュア・キミッヒがいても機能

少なくとも直近の2試合では、ドイツ代表にヨシュア・キミッヒがいなくても、それほど困っていないように見えた。ユルゲン・クロップ監督が主将をセルビアとの第1戦、ギリシャとの第2戦のいずれにも招集しなかったため、両試合ではアレクサンダル・パヴロヴィッチ、トム・ビショフ、フロリアン・ヴィルツが中盤のトリオを組んだ。

3人はいずれも、おおむね良いプレーを見せた。キミッヒの役割を引き継いで守備的MFを務めたパヴロヴィッチと、ハーフスペースでプレーしたビショフ（代表2試合目）およびヴィルツは、見事にかみ合っていた。象徴的にも、セルビアとの第1戦で生まれたビショフの先制点は、この3人の連係から生まれたものだった。ゴールポストの助けも借りている。その後、ヴィルツが2点目を決めた。

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「僕ら3人はうまく通じ合えた」とビショフは語った。ヴィルツもビショフとのプレーを「とても、とても楽しめた」という。「彼はスペースの中でとても、とても賢く動くし、ボール扱いもとてもうまい」。一方、GKヨナス・ウルビヒは「パヴロとトムの連係は非常にうまく機能していた。2人は試合をとてもうまくコントロールしていた」と評価した。

一方のキミッヒは、見守るしかなかった。彼はバイエルンでのチームメート2人とヴィルツがドイツ代表のプレーにそれぞれの色を刻む姿を目にしただけではない。その少し後には、例によって識者たちが再び姿を現し、31歳のキミッヒがドイツ代表のプレーに与える根本的な影響を疑問視することになった。

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クロップもセルビアとの第2戦を前に、こうした状況を明確に批判した。「若い2人の選手（パヴロヴィッチとビショフ、編集部注）のパフォーマンスを、良いプレーをしたのだから当然、喜ぶだけで終わらず、そこから『では、キミッヒにとってそれは何を意味するのか？』という話にされる。簡単なことではない」と説明した監督は、こう強調した。「何も意味しない！ ヨー・キミッヒは素晴らしい選手だからだ。何も意味しない！」

そして予想どおり、金曜夜のベオグラードでバイエルン・ミュンヘンのキミッヒは、自らの力と、今後もドイツ代表にとっていかに重要な存在であり得るかを示した。出場した全選手の中で、いつものように最も多くボールに触れ、最も多くのパスを出しただけではない。復帰早々、ドイツ代表のプレーを動かす中心として、危険な攻撃のほぼすべてに関わった。つまり、中盤は主将がいても十分に機能するようだ。

Getty Images

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ドイツ代表：左サイドバックのポジション争いは混戦

4バックの右サイドでは、ユルゲン・クロップはフィリップ・トロイを新たなレギュラーに定めたように見える。フライブルク所属のトロイはネーションズリーグ5試合のうち4試合で先発し、手堅いプレーを見せた。一方、左サイドバックのポジション争いは、近年にないほど決着が見えていない。

理論上、監督には3人の選択肢がある。当初、最も有力と見られていたのはナサニエル・ブラウンだった。夏にアイントラハト・フランクフルトからバイエルン・ミュンヘンへ移籍したことも、その理由の一つだろう。少なくとも初戦のオランダ戦とギリシャ戦では、ダヴィド・ラウム（RBライプツィヒ）とマクシミリアン・ミッテルシュテット（シュトゥットガルト）は序列で後れを取り、ブラウンが優先された。

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しかし、それ以降は形勢がシュトゥットガルト所属のミッテルシュテットに大きく傾いたようだ。セルビア戦で2試合連続の先発を果たした29歳は、2試合続けて非常に良いプレーを見せた。セルビアとの第1戦でもフロリアン・ヴィルツのゴールをアシストしていたが、金曜日にはさらに結果を残した。

先制点の直前には、果敢な攻め上がりからCKを獲得。そのわずか後には自らそのCKをペナルティーエリアへ送り込んだ。ボールはカイ・ハヴァーツに届き、そこからセルビアのスルジャン・バビッチへと渡った。バビッチは、決して狙いどおりとは言えないヘディングのボールに触れて軌道を変え、止めようのないオウンゴールとしてしまった。ミッテルシュテットはそのほかにもドイツ代表の多くの好機に関わり、相手ペナルティーエリアへのクロスで繰り返し脅威を生み出した。守備でも相手に付け入る隙を与えなかった。

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少なくとも現時点では、4バックの左のポジションをシュトゥットガルト所属のミッテルシュテットがつかんだと言えそうだ。この好調を安定して維持すれば、クロップがブラウンやラウムを再起用する理由を見いだすのは難しくなるだろう。

IMAGO

ドイツ代表：ネーションズリーグの現在の順位表