Bildの報道によると、DFBチームでキミッヒを右サイドバックとして起用する実験は、ひとまず再び終了したという。これによれば、クロップはブンデスリーガ開幕戦に向けた最初のバイエルン訪問の際、キミッヒとの話し合いの中で、31歳の同選手を今後は再び本職であるセントラルMFで起用することを決めたようだ。これはクラブでも務めているポジションでもある。また、この流れでキミッヒが引き続きドイツ代表のキャプテンを務めることも決めたとされている。

キミッヒの守備者起用をめぐっては、これまでもたびたび話題となってきた。前ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンは、北米での期待外れのワールドカップでも含め、キミッヒを繰り返し右サイドバックで起用していた。報道では、ナーゲルスマンは夏のこの大舞台で、ベスト16からは再び中盤でプレーさせる考えをキミッヒに示していたという。だが、DFBチームはその1つ前のラウンドである32強で、パラグアイにPK戦の末に敗退した。

ユルゲン・クロップ体制のDFBチームで、右サイドバックを務めるのは誰になるのか？

右サイドバックは、ドイツ代表において以前から問題ポジションとなっている。今、再び解決策が求められている。9月末から10月初旬にかけての最初の代表ウィークに向けた候補としては、エリアス・バウム（アイントラハト・フランクフルト）、リドル・バク（RBライプツィヒ）、あるいはサイドバックとしてもプレーできる本職MFの名前が挙がっている。その中にはフェリックス・カイデル（SVエルフェアスベルク）やメルリン・レール（FCエバートン）も含まれる。

クロップは、今後予定されているオランダ戦（9月24日）、ギリシャ戦（9月27日、10月4日）、そしてセルビア戦（10月1日）に向けた4試合のメンバーを、木曜日午前10時からフランクフルトのDFBキャンパスで行われる記者会見で発表する。それまでは、誰が招集され、誰が招集されないのかに関するうわさをこちらで確認できる。