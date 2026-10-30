ノイアーの土曜日（18時30分）のBVB戦出場について、暫定監督のアーロン・ダンクスは金曜日の記者会見で「残念ながら少し早すぎる」と説明した。「足にはまだ少し痛みがある。日々、状態を見ている」。そのため、40歳の正GKに代わり、ヨナス・ウルビヒ（23）が3試合連続、今季通算7試合目のゴールマウスを守る。

一方、キミッヒはメンバーに復帰する可能性がある。父親が突然亡くなったため、31歳の司令塔は直近の3試合を欠場したが、すでにゼーベナー通りの練習場に戻っている。ダンクスは「ヨーは個別練習を2回行った。今日、初めてチーム練習に参加する」と説明。「その後、本人と話し、練習をどう終えたか確認する」と続けた。

バイエルン、マヌエル・ノイアー以外に欠場が確定しているのは？

スポーツ担当取締役のマックス・エーベルもキミッヒと話したことを明かし、こう語った。「彼にとって、人生は今までとは違うものになった。それを隠す必要はない。家族にこうしたことが起きれば、人生は変わる。私たちは彼を全面的に支える。口で言うだけでなく、実際にそうする。ヨーが新たな日常に入り、準備ができたと感じれば、明日が復帰に適したタイミングかどうか、コーチングスタッフが本人と一緒に考えるはずだ」

髄膜の刺激症状から回復中のヴァンサン・コンパニ監督も、引き続き不在となる。代理を務めるダンクスによれば、現時点からコンパニが復帰するまでの間、競技面については意見を交わさないという。復帰は11月中旬の代表戦期間後になる可能性がある。バイエルンはBVB戦で、コンパニとノイアーに加え、負傷中のジャマル・ムシアラ、ルイス・ディアス、バラ・エンディアイも欠くことが確定している。