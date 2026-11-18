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W杯優勝監督のレーヴが3度のW杯を振り返り、最も難しかった選手起用の決断を明かした。

2010年の南アフリカW杯で、レーヴはドイツ代表の攻撃陣について豊富な選択肢から選ぶことになった。現在66歳のレーヴが最終的に選んだのは、ルーカス・ポドルスキ、トーマス・ミュラー、ミロスラフ・クローゼ、マリオ・ゴメス、カカウ、シュテファン・キースリングだった。一方、ケヴィン・クラニーは選外に。本人にとってキャリア最高のシーズンを送った直後のことだった。クラニーはW杯前のシーズンにシャルケ04で18ゴール、8アシストを記録したが、W杯メンバー入りには届かなかった。

「彼にとってそれがあまりに大きな失望で、まるで世界が崩れ落ちるような思いだと感じた」とレーヴは『Sport Bild』に語った。クラニーが最後にドイツ代表でプレーしたのは2008年。現在44歳の同選手は、A代表通算52試合で19ゴールを記録した。

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2014年：ペア・メルテザッカーが先発の座を失う

2014年のブラジルW杯では、大会中に最も難しい決断を迫られた。アルジェリアとの劇的な決勝トーナメント1回戦での勝利まで先発に定着していたペア・メルテザッカーが、突然ベンチに回ったのだ。それ以降はマッツ・フンメルスとジェローム・ボアテングがセンターバックのコンビを組み、W杯優勝へと進んだ。

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「あれほど重要な準々決勝でペアをまずベンチに置くという決断は、彼にとってつらいものだった」とレーヴは振り返った。その決断は自身にも「こたえた」という。

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2018年W杯：マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがマヌエル・ノイアーとの争いに敗れる

レーヴが「我々にとって最も難しい決断の一つ」と表現したのは、2018年ロシアW杯を前にしたGKの選択だった。マヌエル・ノイアーは負傷で8カ月間離脱していたが、レーヴは当時、同選手を正GKに指名。バイエルンのGKが復帰したことで、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンは再びベンチに回ることになった。

「2018年の 決断が、私には最もつらかった」と、テア・シュテーゲンは2025年、ノイアーとのポジション争いを振り返って語った 。ノイアーが昨夏のW杯後に引退すると、テア・シュテーゲンはユルゲン・クロップ時代を正GKとしてスタートした。

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「マルクには当然、正GKになる資格が十分にあった」とレーヴは2018年を振り返る。「彼にあの決断を伝えるのは、もちろん私も胸が痛んだ」

2018年、ドイツは前回王者として臨みながらグループステージで敗退した。その後、新型コロナウイルスのパンデミックで2021年に延期された欧州選手権の決勝トーナメント1回戦で敗退し、レーヴのドイツ代表監督としての15年間の任期は終わった。レーヴは代表監督として198試合を指揮し、126勝を挙げた。その中には、延長戦の末にアルゼンチンを1-0で下した2014年W杯決勝も含まれる。