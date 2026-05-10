ユーリ・レーゲールが、アヤックス対FCユトレヒト戦で起きた空振りミスを振り返る。

アヤックスのユーリ・レーゲルは、自陣でFCユトレヒトに1-2で敗れた試合で、無人のゴール前でシュートを外した。試合後、彼はESPNの取材に前半のミスについて語った。

34分にはミカ・ゴッツのシュートがポストを直撃。跳ね返ったボールをレゲールが5メートル地点で拾ったが、無人のゴールへ蹴ったボールは枠の上へ外れた。

前半にはスティーブン・ベルフイスのスルーパスでチャンスを得たが、GKヴァシリオス・バルカスに阻まれた。レゲールは「迷いはなかった」と振り返る。

34分の大きなミスについては「2度目のチャンス（無人のゴールへのシュート）の方が少し難しかったが、決めなければいけなかった」と語った。

この試合ではやや高い位置で起用されたが、1週間特訓したわけではない。「1週間ずっと同じことをやったわけではない。ポジションは少し違っていた。最終的には監督の判断だ」

「もちろん、パターン練習はするよ」とレゲールは語り、驚くべき事実を明かした。「キックオフの2時間前にスタメンが発表されるから、その時点で初めて確実になるんだ。」

最後に記者クリスティアン・ウィラートが「キックオフ直前に先発が発表されて負担ではないか」と尋ねると、リゲールは「1週間同じポジションで練習しているので、2時間前でも1週間前でも、最終的にはそのポジションでプレーするだけ。大きな違いはない」と語った。