ユーリ・レーゲールが、アヤックス対FCユトレヒト戦で起きた空振りシュートミスを語る。

アヤックスのユーリ・レーゲルはゴール前でのシュートミスにより、チームはホームでFCユトレヒトに1-2で敗れた。試合後、彼はESPNの取材に前半のミスを語った。

34分、ミカ・ゴッツのペナルティエリア外からのシュートはポストに阻まれた。跳ね返ったボールをレゲールが5メートルライン手前で受け、ゴールは目前だった。しかし彼はネットを揺らすことができず、シュートは大きく枠の上へ外れた。

前半にはスティーブン・ベルフイスのスルーパスでチャンスを得たが、GKヴァシリオス・バルカスに阻まれた。レゲールは「迷いはなかった」と振り返る。

この大きなミスについて、レゲールは「2度目のチャンス（無人のゴールへのシュート）の方が少し難しかったが、決めなければいけなかった」と語った。

この試合では高い位置を任されたが、1週間特訓したわけではない。「1週間ずっと同じことをやったわけではない。ポジションは少し違っていた。最終的には監督の判断だ」と語った。

「もちろん、パターン練習はするよ」とレゲールは語り、驚くべき事実を明かした。「キックオフの2時間前にスタメンが発表されるから、その時点で初めて確実になるんだ。」

最後に記者クリスティアン・ウィラートが「キックオフ直前に先発が発表されて負担ではないか」と問うと、「1週間同じポジションで練習しているので、2時間前でも1週間前でも、最終的にはそのポジションでプレーするだけ。大きな違いはない」と語った。