ジッゴ・スポルトの解説者ユーリ・ムルデルは、FCバルセロナ対フェイエノールト（5-1）で取り消しとなったナチョ・フェリのゴールに納得していない。スペイン人FWの得点は、その直前にハイファイ・ゼヒールがわずかにオフサイドだったとして取り消された。ムルデルはオフサイドルールの変更を望んでいる。

「これはばかげていると思う」と、ムルデルはゼヒールのオフサイドの場面について切り出した。「本当にばかげている。つま先1本分のわずかな差でオフサイドになり、そのせいでゴールが取り消されるなんて……」

「マルコ・ファン・バステンはどこにいるんだ？ 彼のものすごく優れた理論は、おそらくアーセン・ヴェンゲルも共有しているはずだ」ファン・バステンは長年、オフサイドルールの大反対者で、できれば完全撤廃を望んでいる。

ファン・バステンはまた、ヴェンゲルが提案した新ルールの支持者でもある。それは、相手の最後尾の守備者より攻撃側選手の体全体が前に出ている場合にのみオフサイドとするものだ。

「そうなれば、まだ後ろに残っているつま先も認められることになる。そういうケースは依然として出るだろうが、チャンスや可能性、そしてゴールはずっと増える」とムルデルは語った。

FIFAでフットボール開発部門のディレクターを務めるヴェンゲルは、このアイデアを押し通したい考えで、すでにイタリアとスウェーデンのユース年代のリーグで試験導入にこぎ着けている。カナディアン・プレミアリーグでもこの新ルールはテストされた。

ヴェンゲルの提案がヨーロッパで新たな標準になるかは疑わしい。今年初め、このフランス人はカナダサッカー協会に提案を持ち込む前に、UEFAで拒まれていたからだ。UEFAの関係者でヴェンゲルの案に賛成する者は少なすぎた。



