ユーリ・ムルダー、PSVのプレーに大きな欠点を指摘

ユーリ・ムルデルがPSVの守備を懸念している。アイントホーフェンの強豪は先週金曜日、SCヘーレンフェーン戦（2-0）で、今季のフリエンデンロテライ・エールディヴィジでは初めて無失点に抑えた。

PSVは特に前半、ヘーレンフェーンに苦しんだ。それでもフース・ティルのゴールで1-0とリードして前半を終えると、後半半ばにはマルクス・リンデイが不運なオウンゴールを喫し、PSVのリードは2点に広がった。

「ヘーレンフェーン戦のPSVは良くなかったと思う。それに心配なのは、相手に多くのチャンスを与えていることだ」とムルデルは火曜日、チャンピオンズリーグのRBライプツィヒ戦を前にジッゴ・スポーツ で語った。

「ヘーレンフェーンは2、3回は得点できたはずだ。相手にチャンスを与えながらも無失点に抑えたが、私の記憶では今季を通じて初めてだった。そこはPSVにとって問題だ」と、アナリストのムルデルはペーター・ボス監督に向けて指摘した。

同じくアナリストのノルディン・アムラバトも、ムルデルの見解に全面的に同意する。「PSVはピッチのあらゆる場所で高い位置からプレッシャーをかける。高い位置でボールを奪えれば、それは非常にうまくいき、チャンスにつながる。だが、相手がそのプレスをかいくぐれば、今度は相手にチャンスが生まれる」

「ヘーレンフェーン戦でもそれが見られた。PSVは何度もプレスがうまくいかなかった。ヘーレンフェーンが前半を0-3のリードで終えていてもおかしくなかった」と、PSVなどでプレーした元FWは語った。それでも最終的に勝利したのはPSVで、スコアは2-0だった。

PSVはここまでエールディヴィジの8試合で10失点を喫している。先月のチャンピオンズリーグのリーグフェーズでは、シャフタール・ドネツクと1-1で引き分けた。