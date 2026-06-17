ユーリ・ムルダーは英国のスターのファンではない：「もうそれほど夢中ではない」

ユーリ・ムルダーは、ジュード・ベリンガムに感心していない。水曜日のクロアチア戦（4-2）でベリンガムは後半開始直後に3-2とするゴールを決めたが、NOS解説者の見解は変わっていない。

前半はクロアチア対イングランドの熱戦で2－2。後半開始早々、アンダーソンからのスルーパスをベリンガムがファーサイドに決め、イングランドが再びリードした。

「ハーフタイム直前に同点に追いつかれると気分は落ち込む。そこから2分で再びリードしたのは大きかった」と語る。それでもムルダーはイングランドに疑問を抱く。

「イングランドがワールドカップで優勝できるかといえば、疑問がある。アンダーソンとライスがいる中盤は最高とは言えない。アンダーソンは期待外れで、ベリンガムもあのゴール以外は走り抜けるだけだった」

「なぜか最近はベリンガムにあまり熱くなれない。ゴードンもほとんど目立たず、守備陣も数人の強豪がいるだけで、正直感心しない。とはいえ、素晴らしい勝利だ」

一方、同僚アナリストのアルナウト・ダンジュマは途中出場したマーカス・ラッシュフォードを見どころに挙げた。ラッシュフォードは鮮やかなフェイントから強烈なシュートで試合を決定づけ、「彼はやはりトップクラス」とバレンシア所属のフォワードは語った。

「彼は長い間代表から外れていたが、再びトーマス・トゥヘル監督に招集され、この試合で完璧な仕事をした。一瞬ためて冷静にコースを狙った」と、6キャップを持つオランダ代表のダンジュマは語った。