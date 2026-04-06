ジェルディ・スハウトンの重度の十字靭帯損傷により、オランダ代表のW杯メンバーに予期せぬ空きが生まれた。Ziggo Sportの番組『Rondo』で、ユーリ・ムルダーが意外な名前を挙げた。

テオ・ヤンセンはまず、ここ数週間で頻繁に名前が挙がっていた選手、マルテン・デ・ルーンを挙げた。「特定のタイプの選手も検討することになるだろうね。ショウテンはチーム全体のバランスを常に意識する、非常に頼りになるミッドフィールダーだ。主に相手がボールを持っている時に頭を使うタイプの選手だ。」

「そういうタイプの選手は、あまり多くない」とヤンセンは述べ、シュートンはオランダ代表のW杯メンバーにおいて間違いなく欠ける存在になると考えている。「彼は守備でもプレーできるため、さらに多機能な選手でもある。」

『アルゲメン・ダグブラッド』紙は月曜日の時点で、オランダ代表がデ・ルーンの復帰を真剣に検討していると報じていた。「デ・ルーンについては、クーマン監督も承知している。彼はコンディションが良く、チームのことを理解し、プレッシャーやワールドカップのダイナミクスも熟知している。そして、交代要員としてチームを支える存在にもなれる。ここ数週間、オランダ代表の定例スタッフ会議でも彼の名前が挙がっていた。」

ムルダーはヤンセンの意見に同意しつつも、代表監督はブンデスリーガにも目を向けるべきだと考えている。ホッフェンハイムには、今シーズンますます存在感を高めているウーター・バーガーが在籍しているからだ。彼はこれまでオランダ代表に招集されたことはないが、オランダ代表のほぼすべてのユースチームでプレーしてきた。

「彼はホッフェンハイムで非常に好調だ」とムルダーは語り始める。「ボール奪取の数値ではトップクラスだ…昨今、選手のスカウトはデータに大きく依存している。彼はその数値でトップだ。それなら、バーガーはオランダ代表に招集されるべきだ。」