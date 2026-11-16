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ベルギー代表がネーションズリーグ準々決勝進出を決めた後、ユーリ・ティーレマンスがマルク・ファン・ボメル監督を強く擁護した。イタリアに4-1で快勝したにもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドのMFは、チームが早い時間帯に失点しがちなことへの批判が高まっている状況について、発言する必要があると感じた。

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ベルギー代表、ブリュッセルでまたも逆転勝利

日曜夜にボードゥアン国王競技場で行われた一戦で、ベルギーは11分に先制を許した。マイケル・カヨデのクロスをピオ・エスポジトに決められたが、マキシム・デ・カイペルがジャンルイジ・ドンナルンマを相手に約5.5メートルの距離から素早く同点弾を奪った。木曜日のトルコ戦を2-1で制したのに続き、ホームのベルギーは2試合連続で序盤のビハインドから立て直した。

その後、ナタン・ンゴイがベルギーにリードをもたらし、ジェレミー・ドクがDF2人をドリブルでかわし、マンチェスター・シティでチームメイトのドンナルンマからゴールを奪った。さらにディエゴ・モレレイラが素早いカウンターから4点目を挙げ、勝負を決めた。

イタリアは終盤、エスポジトのPKがGKセンネ・ラメンスに阻まれ、一矢報いる機会を逃した。フランスがトルコを下したことで、ファン・ボメル率いるベルギーはグループA1の2位を確保した。

ティーレマンス、立ち上がりの悪さをめぐる指摘を否定

試合終了後、地元放送局RTBFの取材に応じた29歳のティーレマンスは、11月の2試合でいずれも序盤に失点したことが、新たなコーチングスタッフの下での集中力不足を示しているのではないかと問われた。ティーレマンスはすぐに質問を遮り、その見方を否定した。

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「そうは思わない」とマンチェスター・ユナイテッドのティーレマンスは語った。「試合の立ち上がりは決して簡単ではないが、その後はうまく対応している。パニックにはならない。試合を立て直すだけの精神力と自信がある」

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ティーレマンスは指揮官の方針を支持し、こう付け加えた。「この強度と前へ進もうとする意欲を通じて、監督が僕たちに何を植え付けようとしていたのか、よく理解できた」

ファン・ボメル体制で高まる勢い

2026年ワールドカップ後にルディ・ガルシアの後任として指揮官に就いたファン・ボメルにとって、日曜日の快勝は就任後6試合で4勝目となった。ティーレマンスは、今回の代表戦期間を通じたチームの着実な進歩を強調した。

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「良い試合を2つできた。前に出て得点を挙げ、自分たちの力を示した。試合を重ねるごとに成長している。それはチームにとって重要なことだ。ワールドカップでもすでにそれを示した。今は準々決勝進出も決めている」と説明した。

オールド・トラッフォードでポチェッティーノ新時代へ

ティーレマンスはカリントンに戻り、11月22日（日）にオールド・トラッフォードで行われるリヴァプール戦に備える。この試合は、マンチェスター・ユナイテッドの新指揮官に就任するマウリシオ・ポチェッティーノと初めて仕事をする機会となる。

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かつてトッテナムとチェルシーを率いたポチェッティーノは、アメリカ男子代表での職務を終え次第、マンチェスター・ユナイテッドの指揮を執る。ポチェッティーノ率いるアメリカ代表は水曜日、CONCACAFネーションズリーグ準々決勝の第2戦でハイチと対戦する。第1戦を終えて、2戦合計で6-0と大きくリードしている。