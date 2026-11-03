トップチームのチャンピオンズリーグだけではない。若手のチャンピオンズリーグ、ユースリーグも行われ、インテルとローマ・プリマヴェーラはそれぞれ敵地でフェイエノールト、マンチェスター・ユナイテッドと対戦した。両チームにとって好結果とはならず、インテルは4試合で2度目の敗戦。ローマは引き分けたものの、プレーオフ圏内にとどまっている。

フェイエノールト対インテル 3-1：ビジカ率いるインテルは開始わずか4分、ハプスに先制を許す苦しい立ち上がりとなった。ヴカイが見事な軌道のシュートで同点に追いついたが、それも長くは続かない。インテルが攻勢を強めていたところで、エル・ハルムーズに勝ち越しを許した。後半に入るとインテルは勢いを失い、終盤には軽率なプレーからPKを献上。再びハプスに決められ、3-1となった。

フェイエノールト対インテル 3-1

得点者：4分 ハプス（F）、20分 ヴカイ（I）、32分 エル・ハルムーズ（F）、86分 ハプス（PK、F）

フェイエノールト（4-3-3）：1 デ・モル；2 マハムド（88分 15 ローフェルス）、3 シェンス、4 プランティンガ、5 バクス（70分 22 シルヴァ・ディアス）；10 グロートファーム（80分 19 エル・ブジュフィ）、6 エル・ハルムーズ（主将）、8 ファイク；7 フェルドンク（70分 17 ウィルブレンニンク＝ファン・カイレンボルフ）、9 ナイエンハイス（80分 20 ハディディ）、11 ハプス 控え：16 ファン・ベネコム、14 ピーテルセ、18 アッケルマンス、21 プロジェッティ 監督：ジミー・ルカッセン

インテル（4-3-3）：1 ファロナート；2 リッシ（75分 15 モランドゥッツォ）、4 ブレダ、6 ペレッティ、3 ソリーノ（67分 14 ロッカ）；8 ダゴスティーノ（67分 17 プツェン）、5 ラ・トーレ（主将、75分 18 モレッサ）、7 チェルペレッティ、10 エル・マフブービ、9 グリゾーニ・ファザーナ、11 ヴカイ（80分 20 ククリス） 控え：12 ガッリエーラ、13 パヴァン、16 カルテロ、19 フランキ 監督：エミリアーノ・ビジカ

主審： メネラオス・アントニウ（CYP）

副審：ジョージ・コンテメニオティス（CYP）、エヴァゴラス・エヴァゴル（CYP）

第4審判：エルウィン・ブランク（NED）

警告：ソリーノ（I）、リッシ（I）、マハムド（F）、ラ・トーレ（I）

マンチェスター・ユナイテッド対ローマ 1-1：ルーニー（ベンチスタートで終盤に出場）とフレッチャーの息子たちを生で見ようという大きな期待の中、マッティア・スカラ率いるローマの選手たちはやや不安定な立ち上がりを見せた。39分には、マンタトの左からのクロスをトンプソンがゴールに決め、マンチェスター・ユナイテッドが妥当な先制点を奪った。後半にローマは反撃し、マンチェスター・ユナイテッドのDFによるペナルティーエリア内でのハンドで得たPKを、イタリアとオーストラリアにルーツを持つ才能、アレーナが引き受けて決めた。

マンチェスター・ユナイテッド対ローマ 1-1

得点者：39分 トンプソン（M）、80分 アレーナ（PK、R）

マンチェスター・ユナイテッド （4-3-3）：ハーディ；ヘラフ、ミルズ、アーマー、ワトソン；J・フレッチャー、カマチョ（85分 ルーニー）、T・フレッチャー；マンタト（70分 アジャイ）、イブラギモフ、トンプソン（88分 ブラウン）。

控え： フォード、オロスコ、エゼ、シャー、マケヴォイ、マコーマック。

監督： アダム・ローレンス

ローマ （3-5-2）：キルヴィンガー；バジーレ（65分 ロレーティ）、ポール、ボニファーツィ；カマ、マッカローニ（83分 フォルニ）、バッラリン（74分 ロメロ）、ジャンマッテイ（46分 アルドゥイーニ）、マルケッティ；カマラ（65分 パラティチ）、アレーナ。

控え： マルカッチーニ、ブアスカル、ダッティロ、ストラータ。

監督：マッティア・スカラ

主審： ヤコブ・カールセン （DEN）

警告：ポール（R）、ジャンマッテイ（R）、バジーレ（R）、 ヘラフ（M）、マルケッティ（R）、 カマチョ（M）、ボニファーツィ（R）、ミルズ（M）、フレッチャー（M）。

順位表：この結果、インテルは26位のままで、プレーオフ圏外にとどまった。一方、ローマは6位を維持し、プレーオフ進出争いを続けている。