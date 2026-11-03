トップチームのチャンピオンズリーグだけではない。若手のチャンピオンズリーグにあたるユースリーグも行われ、インテルとローマ・プリマヴェーラがそれぞれ敵地でフェイエノールト、マンチェスター・ユナイテッドと対戦した。しかし、両チームにとって好ましい結果にはならなかった。インテルは4試合で2敗目を喫し、ローマは引き分け。それでもローマはプレーオフ圏内にとどまっている。

フェイエノールト対インテル 3-1：ビジカ監督率いるインテルは出だしからつまずき、わずか4分にハプスの得点で先制を許した。ヴカイが見事な軌道の一撃で同点に追いついたが、それも長くは続かない。インテルが攻勢を強めたところでエル・ハルムーズに勝ち越しを許した。後半に入るとインテルは勢いを失い、終盤には軽率なプレーでPKを献上。ハプスが再び決め、3-1となった。

フェイエノールト対インテル 3-1

得点者：4分 ハプス（F）、20分 ヴカイ（I）、32分 エル・ハルムーズ（F）、86分 ハプス（PK、F）

フェイエノールト（4-3-3）：1 デ・モル；2 マハムド（88分 15 ローフェルス）、3 スヘンス、4 プランティンハ、5 バクス（70分 22 シルヴァ・ディアス）；10 フロートファーム（80分 19 エル・ブジュフィ）、6 エル・ハルムーズ（主将）、8 ファイク；7 フェルドンク（70分 17 ウィルブレンニンク＝ファン・カイレンボルフ）、9 ネイエンハイス（80分 20 ハディディ）、11 ハプス 控え：16 ファン・ベネコム、14 ピーテルセ、18 アッケルマンス、21 プロジェッティ 監督：ジミー・ルカッセン

インテル（4-3-3）：1 ファロナート；2 リッシ（75分 15 モランドゥッツォ）、4 ブレダ、6 ペレッティ、3 ソリーノ（67分 14 ロッカ）；8 ダゴスティーノ（67分 17 プツェン）、5 ラ・トッレ（主将、75分 18 モレッサ）、7 チェルペレッティ、10 エル・マフブービ、9 グリゾーニ・ファザーナ、11 ヴカイ（80分 20 ククリス） 控え：12 ガリエーラ、13 パヴァン、16 カルテロ、19 フランキ 監督：エミリアーノ・ビジカ

主審： メネラオス・アントニウ（キプロス）

副審：ジョージ・コンテメニオティス（キプロス）、エヴァゴラス・エヴァゴル（キプロス）

第4審判：エルウィン・ブランク（オランダ）

警告：ソリーノ（I）、リッシ（I）、マハムド（F）、ラ・トッレ（I）

マンチェスター・ユナイテッド対ローマ 1-1：ルーニーの息子（ベンチスタートで終盤に出場）とフレッチャーの息子を生で見られるという大きな期待が集まるなか、マッティア・スカラ監督率いる選手たちはやや不安定な立ち上がりとなった。39分には、左サイドからのマンタトのクロスをトンプソンがゴールに結びつけ、マンチェスター・ユナイテッドが妥当な先制点を奪った。後半、ローマは反撃。マンチェスター・ユナイテッドのDFがペナルティーエリア内で犯したハンドによるPKを、イタリア系オーストラリア人の逸材アレーナが決めた。

マンチェスター・ユナイテッド対ローマ 1-1

得点者：39分 トンプソン（M）、80分 アレーナ（PK、R）

マンチェスター・ユナイテッド （4-3-3）：ハーディ；ヘラフ、ミルズ、アーマー、ワトソン；J・フレッチャー、カマチョ（85分 ルーニー）、T・フレッチャー；マンタト（70分 アジャイ）、イブラギモフ、トンプソン（88分 ブラウン）。

控え： フォード、オロスコ、エゼ、シャー、マケヴォイ、マコーマック。

監督： アダム・ローレンス

ローマ （3-5-2）：キルヴィンガー；バジーレ（65分 ロレーティ）、パウル、ボニファーツィ；カマ、マッカローニ（83分 フォルニ）、バッラリン（74分 ロメロ）、ジャンマッテイ（46分 アルドゥイーニ）、マルケッティ；カマラ（65分 パラティチ）、アレーナ。

控え： マルカッチーニ、ブアスカル、ダッティロ、ストラータ。

監督：マッティア・スカラ

主審： ヤコブ・カールセン （デンマーク）

警告：パウル（R）、ジャンマッテイ（R）、バジーレ（R）、 ヘラフ（M）、マルケッティ（R）、 カマチョ（M）、ボニファーツィ（R）、ミルズ（M）、フレッチャー（M）。

順位表：この結果、インテルは26位のままで、プレーオフ圏外にいる。一方、ローマは6位を維持し、プレーオフ進出争いの真っただ中にいる。