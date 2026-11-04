ユースリーグでさらに2敗。コモとナポリがランス、ポルトにそれぞれ大敗

イタリア勢にとって、UEFAユースリーグ第4節は厳しい結果となった。ローマはマンチェスターでウェイン・ルーニーの息子が所属するユナイテッドと引きき分け、インテルは今日、フェイエノールトに敗戦。さらに11月4日（水）には、コモとナポリも、それぞれ敵地でランスとポルトに敗れた。

ランスU19対コモU19：2-1 - 試合はほぼ前半で動いた。ランスは序盤から勢いよく攻め、8分にグリニが先制。ファルシーニ監督率いるコモは動揺した。38分にはコモ守備陣の短いクリアをグリニが正確なシュートで仕留め、自身2点目を記録する。だが、コモも前半終了間際に反撃。ファブレガスのお気に入りであるカッサーノがスライディングで決め、2-1とした。後半は試合のテンポが落ち、コモも攻めたが、真に危険な場面は作れなかった。アディショナルタイムにはボスゼのシュートが枠を越え、コモは大会2敗目。勝ち点4のまま、プレーオフ圏外にとどまった。

RCランス対コモ1907：2-1

得点者：グリニ（8分、38分）、カッサーノ（44分）

RCランス：ジュルドラン、フェルノック（77分 ロッベ）、メンディ、アデバヨ、バヨモグ、ガネ・ベルナルディーノ、グリニ（87分 ニアカテ）、ジュルスキー、マノワール（46分 ロコラ）、セディク（63分 ディアキテ）、ディウマナラ（63分 サーリ）

控え：モゴ・ンジンフォ、ンジ、ロッベ、スタンブリ、エリッキエッロ

監督：ワリド・メスルブ

コモ1907：ダミオリ、ボスゼ、カンディド（60分 ティガーノ）、デ・パオリ、アスフール（73分 エピファーニ）、ジョアン・ガブリエル、アンドレアッリ、カッサーノ、ティランド、マッザーラ（73分 カウリ）、ピサーティ

控え：ヴィセンティン、ザナーリア、ロンケッティ、テッラノーヴァ、レンボ、アリオリ

監督：ジャンルカ・ファルシーニ

主審：マクダーミド （スコットランド）

警告：セディク、アンドレアッリ

ポルトU19対ナポリU19：3-1 - ナポリのプリマヴェーラも敵地でポルトに3-1で敗れ、プレーオフ圏外にとどまった。勝ち点は前節のビジャレアル戦で獲得した3のみだ。ナポリも立ち上がりが悪く、ザッパラのファウルでPKを献上。チアゴ・シウバに決められて先制を許した。後半には、チアゴ・シウバのアシストからエドゥアルド・フェレイラが追加点を挙げ、64分にはドゥアルテ・クーニャが決めてポルトがリードを広げた。ナポリは71分にバリドのアシストからリッカルドが決めて1点を返したものの、反撃はそこまで。ニコロフが最後まで守り切った。

ポルト対ナポリ：3-1

得点者：チアゴ・シウバ（8分、PK／ポルト）、エドゥアルド・フェレイラ（ポルト）、ドゥアルテ・クーニャ（64分／ポルト）、リッカルド（71分／ナポリ）

ポルト（4-4-2）：ニコロフ、マルティン・クーニャ、サルバドール・ゴメス（76分 マルティン・シェルミク）、ロドリゴ・テイシェイラ、フロホルト、グラナース（67分 アンハ・カンデ）、ベルナルド・リマ（84分 ゴンサロ・オリベイラ）、チアゴ・シウバ、マテウス・ミデ（84分 カルドーゾ・ヴァレラ）、エドゥアルド・フェレイラ（67分 ジョアン・アブレウ）、ドゥアルテ・クーニャ。

控え：シャルジー、ジョゼ・ドミンゲス、ロドリゴ・ゴンサウベス、ムシト。

監督：ジョアン・ブランダン。

ナポリ（4-4-2）：スピネッリ、サンテッラ（30分 リッカルド）、マロッタ（72分 ピカルディ）、ブランキツィオ、ザッパラ、バリド、ダンジェロ、デ・ステファノ（82分 ルッソ）、メルニク、マネ（72分 サヴィアーノ）、ミルトン・ペレイラ。

控え： アメンドラ、レプレ、ナターレ、リッチョ、ペングエ。

監督：アントニオ・ノチェリーノ。

主審：ラタ（アルバニア）

警告： ブランキツィオ（ナポリ）、エドゥアルド・フェレイラ（ポルト）、サルバドール・ゴメス（ポルト）、ベルナルド・リマ（ポルト）、マロッタ（ナポリ）、フロホルト（ポルト）、ミルトン・ペレイラ（ナポリ）