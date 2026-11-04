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パリ・サンジェルマンのダヴィド・ボリーは、初出場のチャンピオンズリーグをアカデミーの試合と同じように捉えたことが、火曜日のビジャレアル戦でのゴールにつながったと明かした。試合は6-0で大勝。17歳のボリーは終盤に途中出場し、エスタディオ・デ・ラ・セラミカでの欧州の舞台における圧勝を締めくくった。

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途中出場の17歳が大勝を締めくくる

17歳の有望株、ボリーがスペインでの第4節における圧巻の戦いを締めくくった。ルイス・エンリケ監督が74分にデジレ・ドゥエ、ヴィティーニャ、アクラフ・ハキミを下げた後、ジョアン・ネヴェスからパスを受けたボリーはサイドを駆け上がり、角度のある位置からシュート。ボールはDFの脚に当たってゴールに入った。ボリーがピッチに入る頃には、ホームチームが守備のミスから17分間で4失点したため、すでに多くのホームサポーターがスタジアムを後にしていた。

下部組織で培った姿勢でデビューの緊張を乗り越える

試合終了後、PSG TVに対し、ボリーは落ち着いて臨めた理由をこう語った。「ルイス・エンリケ監督にウォーミングアップを指示されると、すぐに集中できた。その後、ピッチに入ると告げられたので、ユースチームでやっているのと同じように、いつも通りにやると伝えた。緊張せず、自分のプレーをするだけだと。そして、それが結果につながった。ジョアン・ネヴェスからボールを受け、ゴール前に進んでシュートを打ったら、ボールが入るのが見えた。本当に信じられなかった！」

「これらすべては、幼い頃から長年にわたって懸命に努力してきた結果だ。常に努力を続け、さらに努力を重ねてきた。それが実を結んだと思う。これからも続けていかなければならないし、まだ成長の余地がある。本当にうれしい。今夜と明日はこの喜びを味わいたい」

「得点できたのは信じられないことだけど、あのような試合でチャンピオンズリーグデビューを果たせたのも、信じられないような気分だった！ みんなに感謝したい。まずは僕を信頼して起用してくれた監督、そして昨年トップチームに加わって以来、ずっと支えてくれたスタッフ全員に。本当にうれしい！」

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序盤のゴールラッシュでスペインのホームチームを圧倒

ボリーが終盤に登場する前、9分にはドゥエのシュートをGKペーテル・グラーチが防いだ後、CKからネヴェスが先制点を挙げた。12分にはグラーチのパスミスからマグネス・アクリウシュがお膳立てし、ドゥエが得点。その60秒後にはセニー・マユルが再び相手のボールロストを得点につなげ、17分にはアクリウシュのパスからファビアン・ルイスがゴールを決めた。

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アウェーチームのGKマトヴェイ・サフォノフは、前半と後半にそれぞれアジョセ・ペレスとパペ・ゲイェのシュートを阻止。一方、ルイスは後半開始5分、ヴィティーニャのFKから自身2点目を決めた。

前回王者が欧州の順位表で首位に

スペインのチームに大勝した前回の欧州王者は、リーグフェーズで勝ち点12とし、2位に3ポイント差をつけて首位に立った。それまでにはスロヴァン・ブラチスラヴァ（6-1）、マンチェスター・シティ（4-2）、バルセロナ（4-2）に勝利していた。

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リーグ・アン開幕からの3試合では、ホームでモナコに1-2で敗れた試合を含めて勝ち点2にとどまったエンリケ監督率いるチームだが、現在は公式戦10連勝中だ。次の欧州での試合は11月25日。フランス国内首位のチームはローマをホームに迎え、ここまで1勝にとどまるビジャレアルはスラヴィア・プラハを訪れる。