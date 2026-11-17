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負傷を巡って不透明な状況が続いていたケナン・ユルディズが、再びピッチに姿を見せた。ユヴェントスにとって、ようやく明るい知らせが届き始めている。

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トルコ人MFの ケナン・ユルディズは、シーズン初戦のフロジノーネ戦で負った足の負傷により、シーズン序盤から離脱が続いている。実際、ユヴェントスは昨年8月から背番号10を欠いており、8月31日にドイツのアウクスブルクで手術を受けたユルディズのピッチ復帰が待ち望まれている。

ボールを使った練習を再開

ここ数日の懸念を経て、コンティナッサから、そしてユヴェントスの公式SNSから、ルチアーノ・スパレッティにようやく朗報が届いた。スパレッティはユルディズ不在の間、何度も布陣を変更せざるを得なかった。元バイエルン・ミュンヘンのユルディズが、ボールを足元に置いて再びピッチに姿を見せたのだ。驚くほど特別な出来事ではないが、実戦復帰の日が近づいていることを示す兆しだ。

「一歩ずつ」

動画のユルディズは、まず軽いランニングを見せ、次にボールを運びながら走る。その後、小さなコーンの間を方向転換しながらスラロームで抜け、最後にトレーナーと短いパスを交わしている。ユヴェントスはこの動画に、「One step at a time」と添えた。直訳すれば「一歩ずつ」。復帰がそう遠くないことを示している。

復帰時期

複数のイタリアメディアによると、当初の予定では、こうした練習のためにピッチへ戻るのは先週初めだった。しかし、ユヴェントスが明らかにしているように、クラブはユルディズを急いでピッチに戻し、さらなる問題を招くリスクを冒すつもりはない。ユルディズがピッチに戻るときはコンディションが100％に達し、できる限り長くプレーし続けられる状態でなければならない。スパレッティには彼が必要だが、辛抱強く待つしかない。先発復帰までは、あと1カ月弱かかるとみられる。