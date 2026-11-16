ユルゲン・ロカディアに4カ月の長期出場停止処分「舞台裏で起きていたこと」

共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ユルゲン・ロカディアがFIFAから4カ月もの出場停止処分を受けた。現在、アメリカの2部リーグでプレーする33歳のFWが、自身のインスタグラムで明らかにした。原因は古巣CFインテルシティとの契約を巡る争いだ。

「舞台裏で起きていたことを伝えたい」。ロカディアはそう切り出した。「古巣CFインテルシティとの契約を巡る争いを受け、FIFAから4カ月の出場停止処分を科された」

ロカディアによると、争いは給与の未払いと、2025年9月の契約解除を巡って生じた。未払い額についてインテルシティに正式に通知し、支払いまで15日間の猶予を与えた後、契約の解除を決めたという。

その後、FIFAはロカディア自身が契約に違反したと判断した。一方で、インテルシティには同選手への補償金の支払い義務が残っていることも認めた。そのうえで、4カ月の出場停止処分が妥当だと決定した。

広告 広告

ロカディアはこの判断に納得しておらず、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に上訴した。審理中に出場停止処分を一時的に停止するよう求めたが、認められなかった。上訴手続きは現在も続いている。

Related Topics

「一番つらいのはプレーできないことだ」とロカディアは語る。「タンパベイ・ローディーズでの重要な試合を欠場し、代表チームにとって非常に重要な時期にキュラソーを代表してプレーする機会も逃した」

「タンパでは初日から、ピッチの内外で居心地の良さを感じてきた。このチームの一員であることは僕にとって大きな意味がある。だからこそ、貢献できないことがなおさらつらい」

広告

「この状況の中、クラブの皆さんやチームメート、キュラソーサッカー連盟、代表チームのコーチングスタッフ、代表のチームメートから受けた支えに心から感謝している。苦しい時期に彼らが僕を支えてくれたことが、本当に大きな力になった」

ロカディアは一日も早い復帰を誓う。「こんな展開は想像していなかったけれど、目指すことは変わらない。懸命に取り組み、いつでもプレーできる状態を保ち、また大好きなことをする」