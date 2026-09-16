レロイ・サネにとって悪い知らせだ。30歳のアタッカーは、少なくとも当面の間、ユルゲン・クロップ率いるドイツ代表で役割を与えられない見込みとなっている。ドイツ紙『BILD』によると、クロップ監督は次回の代表ウィークに向けたメンバーにサネを含めていないという。

すでにドイツ代表80試合の出場歴を持つサネは、前回のワールドカップではドイツの先発メンバーだった。ドイツがその世界大会で戦った4試合すべてで先発出場していた。

ドイツはその大会でベスト16ですでに敗退。パラグアイにPK戦の末に敗れた。その後、ユリアン・ナーゲルスマンが退任し、後任としてクロップが就任した。

クロップは木曜日、最大40人で構成可能な初の招集メンバーを発表する。そして『BILD』は、その中にサネの居場所はないとすでに報じている。

サネは昨年からガラタサライでプレーしている。トルコの強豪では今季ここまで6試合に出場し、そのうち3試合で先発したものの、まだゴールへの関与はない。

ドイツは次の代表ウィークで4試合を戦う。ネーションズリーグでは、オランダ、ギリシャ、セルビア、そして再びギリシャと続けて対戦する。

木曜日にはこれに先立ち、『BILD』と『Kicker』がデニズ・ウンダフも招集されない見通しだと報じていた。一方で、昇格組SVエルフェルスベルクに所属する23歳の右サイドバック、フェリックス・カイデルは、サプライズ招集となりそうな名前だ。