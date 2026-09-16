ユルゲン・クロップ、ドイツ代表初招集で「巨大なサプライズ」を用意

ユルゲン・クロップ監督は、BILDとKickerによれば、ドイツ代表監督として初の招集メンバーで驚きをもたらすことになりそうだ。指揮官は、昇格組エルフェアスベルクの選手を招集する考えだという。

その選手は23歳の右サイドバック、フェリックス・カイデルだ。彼は昨季、エルフェアスベルクのブンデスリーガ昇格に貢献しており、ここまでトップリーグでの出場はわずか3試合にとどまっている。

なお、昇格組エルフェアスベルクは今季、開幕直後から周囲を驚かせている。クラブはボルシアMGとレバークーゼンに勝利し、バイエルンにも1-2で惜敗した。

カイデルはエルフェアスベルクの不動の右サイドバックだ。Transfermarktによれば市場価値は120万ユーロ。ドイツメディアは、クロップ監督が彼を招集するのは極めて大きなサプライズだと伝えている。

さらにBILDとKickerは、デニス・ウンダフが最終的にドイツ代表メンバーから外れるとも見ている。2026年ワールドカップで3得点を挙げたこのFWは、コンディションに問題がないにもかかわらず招集されない見通しだ。

ドイツは今月末、ネーションズリーグでオランダ、ギリシャ、セルビアとそれぞれ対戦する。