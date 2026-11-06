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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、中盤の主軸を担うヨシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、トム・ビショフの3人を称賛した。バイエルン・ミュンヘンで難しい時期を過ごしているにもかかわらず、クロップ監督は「バイエルン組」が代表チームで際立ったパフォーマンスを見せていると強調した。

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クロップ監督、ドイツ代表の中盤をバイエルン勢に託す

ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、セルビア、オランダとのネーションズリーグを前に、中盤の選択肢の重要性を強調した。24人の招集メンバーの中でも、チームのビルドアップを支える役割を担うバイエルン・ミュンヘンのMF陣を中核に据えている。

ヨシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロビッチ、トム・ビショフがドイツ代表の中盤を支える。

クロップ監督は、彼らの能力に全幅の信頼を示した。クラブで担う役割を代表でも発揮し、試合を支配できると考えている。

クラブが難しい局面にある中、バイエルンの3選手を称賛

クロップ監督は中盤の人選について記者団に「中盤について見ていこう。大きな驚きはない」と語った。

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「中盤にはヨー・キミッヒ、アレックス・パブロビッチ、トム・ビショフという、バイエルンの小さなグループがいる」

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ドイツ代表指揮官は「クラブとしても個人としても、バイエルンで非常に難しい状況にある中、全員が本当に、本当によくやっている」と強調した。

フェリックス・ヌメチャの創造性に大きな期待

クロップ監督はバイエルン勢に加え、ドルトムントのMFフェリックス・ヌメチャにも期待を寄せ、その技術的な発想力を称賛した。

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「フェリックス・ヌメチャは、とにかく途方もないほどの……プレーに途方もないほどの発想力を持っている選手だ」とクロップ監督は語った。

指揮官は、戦術的規律と創造性を発揮する自由を両立させることが、代表戦で堅い守備を崩す鍵になると強調した。

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ドイツ代表、重要な11月の試合へ準備

ドイツ代表は月曜日にヘルツォーゲンアウラハのアディダス本社に集合し、戦術練習を開始する。

クロップ監督率いるチームの中盤は、敵地でセルビアとの厳しいフィジカルの戦いに臨んだ後、ベルリンでオランダと対戦する。

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ドイツ代表は、定着した中盤のコンビを通じてボール保持と試合のテンポを支配することを目指す。