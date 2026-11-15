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ユルゲン・クロップ監督はドイツに対し、ベルリンでのオランダ戦にネーションズリーグのプレーオフ進出が懸かっていても、自身のチーム再建が何よりも優先されると伝えた。クロップ監督はチームが過渡期にあることを認めた一方、シャビ・エルナンデス監督率いるオランダ代表はワールドカップ出場メンバーの中核を維持している。カイ・ハヴァーツは選手たちに、自分自身を厳しく見つめ直すよう求めた。

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クロップ監督、結果よりもプロセスを重視

クロップ監督は、ネーションズリーグのグループ最終戦でさらなる前進を目指すドイツ代表の選手たちに、これまでのプロセスを信じ続けてほしいと考えている。ドイツ代表は金曜夜に敵地でセルビアを3-1で下した勢いに乗り、オリンピアシュタディオンに向かう。リヴァプールの元指揮官は記者会見で、自身が何を優先するかを明確にした。

「今すぐ結果を出したい。だが、我々が始めたプロセスは何よりも優先される」とクロップ監督は語った。「最高のパフォーマンスを見せたい。その上で、オランダを相手にどこまで通用するかを確かめる。この試合を本当に楽しみにしている。我々はこの機会を望んでいた。実際にその機会を得た今、最大限に生かしたい」

経験ではオランダが優位

クロップ監督は、両チームの決定的な違いとしてオランダ代表の経験を挙げた。「オランダには基本的にワールドカップでプレーしたのと同じメンバーがそろっている。それが我々との違いだ。我々は今、過渡期にある」と語った。

ドイツ代表監督は、8月にロナルド・クーマンの後任となったシャビの下でのオランダにも感銘を受けている。「シャビは『シャビ流』のサッカーをしたいと考えているし、今のオランダは力のある世代だ」とクロップ監督は続けた。「優れた若手選手が何人もいて、ピッチ上で非常に高い技術を見せる。そして、その力をさらに引き上げる監督がいる」

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ハヴァーツ、自身のプレーを厳しく見つめ直す

アーセナルのFWハヴァーツは、ドイツ代表が再び前進するために、チームの全員が自身のプレーを「しっかり見つめ直す」ことができると考えている。「代表チームはクラブでのサッカーとはまったく違う。僕たちは数カ月おきに集まり、それから大会を戦う」とハヴァーツは語った。

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「チームとして、ここ数大会にはあまりにも消極的な姿勢で臨んでいた。もちろん、僕がすべてを間違えたわけではない。でも、改善の余地はあると思うし、自分自身をしっかり見つめ直している」

ドイツ、プレーオフ回避には勝利が必要

オランダはアムステルダムでギリシャに7-0で圧勝し、グループA2の首位に立つ。一方、ギリシャは直接対決の成績でドイツを上回り、2位につけている。クロップ監督率いるドイツがプレーオフを回避するには、オランダに勝たなければならない。

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さらに、最下位のセルビアがヴォロスでギリシャを相手に番狂わせを起こせば、ドイツが準々決勝進出の座に滑り込む可能性もある。