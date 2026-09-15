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ライブ
KloppGetty Images
Bart DHanis

翻訳者：

「ユルゲン・クロップ、オランダ戦に向けてドイツ代表でアヤックス所属選手を先発起用へ」

ローター・マテウスは、ユルゲン・クロップの初招集メンバーにマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンが入ると予想している。『スカイ・スポーツ』のコラムでそう記した。

マヌエル・ノイアーは、すでにドイツ代表では起用できなくなっている。前回のワールドカップ後に代表チームに別れを告げたため、クロップは別のGKを選出しなければならない。

マテウスによれば、リヴァプールやボルシア・ドルトムントなどで指揮を執った元監督は、アヤックスのGKを選ぶのが賢明だという。さらに先発として起用されると見ている。

ドイツ代表の歴代最多出場記録を持つマテウスは、クロップがテア・シュテーゲンを招集すると確信している。アヤックスのGKが、新任の代表監督と良い話し合いができたと語っていたことから、そう読み取っている。

「彼の言葉から、メンバー入りすることが分かる。私は確信している。アヤックスでのパフォーマンスをこのまま続ければ、代表の正GKになる有力候補なのは間違いない」とマテウスは述べた。

クロップは木曜日、ドイツ代表監督として初の招集メンバーを発表する。次の代表ウィークでは、ドイツはオランダ、ギリシャ、セルビアとそれぞれ対戦する。

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