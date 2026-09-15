ローター・マテウスは、ユルゲン・クロップの初招集メンバーにマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンが入ると予想している。『スカイ・スポーツ』のコラムでそう記した。

マヌエル・ノイアーは、すでにドイツ代表では起用できなくなっている。前回のワールドカップ後に代表チームに別れを告げたため、クロップは別のGKを選出しなければならない。

マテウスによれば、リヴァプールやボルシア・ドルトムントなどで指揮を執った元監督は、アヤックスのGKを選ぶのが賢明だという。さらに先発として起用されると見ている。

ドイツ代表の歴代最多出場記録を持つマテウスは、クロップがテア・シュテーゲンを招集すると確信している。アヤックスのGKが、新任の代表監督と良い話し合いができたと語っていたことから、そう読み取っている。

「彼の言葉から、メンバー入りすることが分かる。私は確信している。アヤックスでのパフォーマンスをこのまま続ければ、代表の正GKになる有力候補なのは間違いない」とマテウスは述べた。

クロップは木曜日、ドイツ代表監督として初の招集メンバーを発表する。次の代表ウィークでは、ドイツはオランダ、ギリシャ、セルビアとそれぞれ対戦する。