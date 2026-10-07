クラブや選手は、自分たちとその成果をできる限り良く見せるために、装備の整ったPRチームを起用している。記者たちは移籍や交渉、招集メンバーを非常に熱心にリークする。実際のところ、2026年のドイツサッカー界では何ひとつ人知れずに済むことはない、と考えてよさそうだ。そう考えると、8月30日に新たな、しかも事前に大いに議論されていた大会が、世間にその時点で気づかれることなくひっそり開幕していたのは、実に注目に値する。

開幕戦から2日後になってようやく、2部の1.FCニュルンベルクが、さほど拡散力の強くないXアカウント「ClubNachwuchs」（フォロワー1471人）を通じて、「ブンデスリーガ・タレント・シリーズの結果速報」を発信し、こう記した。「日曜日、1.FCニュルンベルクは新たな大会で初戦を戦った。ケラー、ショル、キウメント、ムストファのゴールにより、クラブはRBライプツィヒに4-0で勝利した。素晴らしいぞ、みんな！」

あわせて次の説明も添えられていた。「当クラブに適用されるブンデスリーガの規定により、試合結果および得点者のみを公表するよう求められておりますことにご理解をお願いいたします。これを超える先発メンバーの公表は、現時点では許可されておりません。」 ニュルンベルクの公式サイトにもこの試合に関する情報はなく、相手のライプツィヒにもなかった。

ブンデスリーガも遅れて、結果と得点者だけを公表した。 この告知は、その後すでに行われた他の試合を加えて更新されている。それによると、26のドイツ1部・2部クラブが育成チームで参加するタレント・シリーズでは、これまでに8試合が行われ、直近は9月16日だった。ニュルンベルクとライプツィヒと同様、他のクラブもレポート掲載を見送っている。今後の試合日程はどこにも掲載されていない。

これらの試合が運営面および財政面の理由から非公開で行われる予定であることは、DFLがすでにプレスリリースで発表していた。ただ、結果と得点者以外のあらゆる情報がここまで徹底して伏せられているのは、やはり少々意外だ。もっとも、この運用はおそらくかなり多くの混乱を防いでいる。というのも、この大会の方式と規則は非常に複雑だからだ。

ユルゲン・クロップの提案は多数派を得られなかった

まずは導入の理由から見ていこう。「議論の出発点のひとつは、育成世代とトップチームの間にある移行段階に改善の余地があると私たちが見ていたことです」と、バイエルンの育成部門トップであるヨッヘン・ザウアーは、SPOXのインタビューで説明している。「U17、U19、U23には、とりわけ出場時間や高いレベルでの実戦経験が足りていない選手たちがいることが分かりました。同時に、出場時間こそが成長するための決定的な要素だと私たちは考えています。」

ザウアーは、この不備に対する解決策を見つける任務を昨年10月に与えられた専門家グループの一員だった。そこには他にも、ワールドカップ優勝メンバーのサミ・ケディラ、DFL理事のマルク・レンツ、DFBのアンドレアス・レティヒCEO、アイントラハト・フランクフルトのスポーツ担当役員マルクス・クレシェ、1.FCニュルンベルクのヨティ・チャツィアレクシウ、そして現ドイツ代表監督ユルゲン・クロップも加わっていた。当時の肩書はレッドブルのグローバルサッカー部門ヘッドだった。

クロップは明確なビジョンを持って議論に入った。「私は、ドイツには独自のU21リーグが必要だと確信している。イングランドにはそれがある。プレミアリーグ2だ」と、彼は2025年6月にWelt am Sonntagへ語っている。ドイツではリザーブチームが通常のリーグシステムに加わり、最大で3部まで戦える一方、イングランドでは別個の大会で対戦する。しかし、クロップの案には反発もあった。「私はイングランドの多くの人と話しました。彼らは自国のリザーブリーグに実のところ満足していません」と、ザウアーは当時Kickerに語っており、そのためクロップの提案には「驚いた」という。

クロップの動機は、ライプツィヒの育成部門が置かれた状況にもあった。RBLは2017年にリザーブチームの活動を停止しており、それ以降、育成部門とトップチームの間には空白が生じている。しかもその育成部門自体、もともと成果が極めて乏しかった。今になって興味深いのは、当時のリザーブ廃止が、あるフィリップ・トロイが2017年にライプツィヒからSCフライブルクへ移籍するうえで決定的な役割を果たしたとされていることだ。 その彼は現在25歳となり、クロップがドイツ代表で大きな期待を寄せる右サイドバックとなっている。

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ブンデスリーガ・タレント・シリーズはどのような仕組みなのか？

クロップが望んだU21選手権の導入ではなく、専門家グループは3月、最終的にブンデスリーガ・タレント・シリーズで合意した。これは任意参加で、あらゆる面で柔軟性のある大会だ。U17、U19、そして存在する場合には男子サッカーに参加するリザーブチームの通常日程を補完するものとして位置づけられている。もしこのタレント・シリーズにモットーがあるなら、「何でもできる、何も義務ではない」といったところだろう。

原則として出場資格があるのは、既存のあらゆるチームに所属する16歳から21歳までのタレントたちで、さらに年長の選手も最大4人まで起用できる。「これにより若い才能を狙いを持って育成できるだけでなく、負傷離脱後の選手たちに競技復帰の場を提供することにもなる」と、プレスリリースには記されている。

1部と2部の全クラブは、参加するかどうかを自由に決めることができる。今始まった初年度には36クラブ中26クラブが参加しており、その中にはバイエルン、ボルシア・ドルトムント、ライプツィヒ、アイントラハト・フランクフルトを含む11のブンデスリーガ勢も含まれている。一方で、バイヤー・レバークーゼン、フライブルク、VfBシュツットガルト、1.FCケルンなどは参加していない。

この大会は2つのハーフシリーズに分かれている。ひとつは秋、もうひとつは春だ。各ハーフシリーズで、クラブは自らの判断で3試合から6試合を戦うことができる。ドルトムントと、2027年初めの第2ハーフシリーズから加わるFCバイエルンは、これまでのところまだ試合を行っていない。

ホーム開催権、キックオフ時間、そして1回から3回の休憩を含む90分から120分の試合時間については、クラブ間で決めることができる。順位表については勝ち点平均が算出され、各ハーフシリーズの上位2クラブがシーズン終了時にファイナル・フォーでタイトルを争う。ちなみに、その大会では観客の入場も認められる予定だ。

ブンデスリーガ・タレント・シリーズにはどのクラブが参加しているのか？