クラブや選手は、自分たちとその成果を可能な限りよく見せるために、高度に武装したPRチームを起用している。記者たちは移籍や交渉、招集メンバーといった情報を熱心にリークする。実際、2026年のドイツサッカー界では、何ひとつ表に出ないままのことはないと考えていい。そうした意味で、8月30日に新たな、しかも事前に大きな議論を呼んでいた大会が、世間にその時点では気づかれないまま、あっさり開幕していたのは実に注目すべきことだ。

開幕戦から2日後になって初めて、2部クラブの1.FCニュルンベルクが、さほど拡散力のないXアカウント「ClubNachwuchs」（フォロワー1471人）を通じて、「ブンデスリーガ・タレント・シリーズの結果更新」を発表。「日曜日に1.FCニュルンベルクが新たな大会で初戦を戦った。ケラー、ショル、キウメント、ムストファのゴールにより、クラブはRBライプツィヒに4-0で勝利した。素晴らしいぞ、みんな！」と投稿した。

さらに、次のような説明も添えられていた。「ご理解のほどお願い申し上げます。ブンデスリーガから当クラブに適用される規定により、公開できるのは試合結果および得点者のみとなっております。それを超えるスタメン情報の公開は、現時点では認められておりません。」ニュルンベルクの公式サイトにもこの試合に関する情報はなく、対戦相手のライプツィヒ側も同様だった。

ブンデスリーガも遅れて、結果と得点者だけを公表した。この告知は、その後すでに行われた他の試合も加えながら更新され続けている。それによると、26のドイツ1部および2部クラブが育成チームで参加しているタレント・シリーズでは、これまでに8試合が行われ、直近では9月16日に開催された。ニュルンベルクとライプツィヒと同様に、他のクラブも試合レポートは出していない。今後の試合日程はどこにも掲載されていない。

これらの試合が、運営面および財政面の理由から非公開で行われる予定であることは、DFLがすでにプレスリリースで発表していた。ただ、結果と得点者以外のあらゆる情報がこれほど徹底して伏せられているのは、やはりやや驚きだ。もっとも、この運用によってかなりの混乱が避けられているのもおそらくだ。というのも、この大会の方式と規定はきわめて複雑だからだ。

ユルゲン・クロップの提案は多数を得られなかった

まずは導入の理由から見ていきたい。「議論の出発点のひとつは、とりわけ育成からトップチームへの移行期に改善の余地があると、私たちが見ていたことだった」と、バイエルンの育成部門トップ、ヨッヘン・ザウアーはSPOXのインタビューで説明している。「U17、U19、U23にいる選手たちの中に、とりわけ出場時間や高いレベルでの実戦経験が足りていない者がいることが分かっていた。同時に、出場時間は成長するうえで決定的な要素だと私たちは考えている。」

ザウアーは、昨年10月にこの問題への解決策を見つける任務を託された専門家グループの一員だった。ほかにも、ワールドカップ優勝メンバーのサミ・ケディラ、DFL理事のマルク・レンツ、DFBゼネラルマネジャーのアンドレアス・レッティヒ、アイントラハト・フランクフルトのスポーツ担当取締役マルクス・クレーシェ、1.FCニュルンベルクのヨティ・チャツィアレクシウ、そして現ドイツ代表監督のユルゲン・クロップが参加していた。当時のクロップは、レッドブルのグローバルサッカー責任者という立場だった。

クロップは明確なビジョンを持って議論に臨んでいた。「ドイツには独自のU21リーグが必要だと私は強く確信している。イングランドにはそれがある。プレミアリーグ2だ」と、彼は2025年6月にヴェルト・アム・ゾンタークに語っている。ドイツではリザーブチームが通常のリーグシステムの中で最大3部まで参加しているのに対し、イングランドでは別個の大会で対戦している。しかし、クロップのアイデアには反発もあった。「私はイングランドで多くの人と話したが、彼らは自国のリザーブリーグに実際のところ満足していない」と、ザウアーは当時キッカーに話しており、だからこそクロップの提案には「驚いた」という。

クロップの動機には、ライプツィヒの育成部門の状況も関係していた。RBLは2017年にリザーブチームをリーグ戦から撤退させており、それ以降、（ただでさえ極めて実りの少ない）育成部門とトップチームの間には空白が生じている。今振り返ると興味深いのは、当時のリザーブ撤退が、あるフィリップ・トロイが2017年にライプツィヒからフライブルクへ移籍するうえで決定的な役割を果たしたとされていることだ。現在25歳となった彼は、DFBチームにおけるクロップの大きな右サイドバックの希望となっている。

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ブンデスリーガ・タレント・シリーズの仕組みは？

クロップが望んだU21選手権の導入ではなく、専門家グループは3月、最終的にブンデスリーガ・タレント・シリーズで合意した。これは任意参加で、あらゆる面で柔軟な大会であり、U17、U19、そして存在する場合には男子サッカーで活動するリザーブチームの通常日程を補完するものだ。もしタレント・シリーズにモットーがあるとすれば、おそらくこうなるだろう。「何でもあり、ただし義務はなし」

原則として出場資格があるのは、すでに存在するすべてのチームに所属する16歳から21歳までのタレントたちで、さらに年長の選手を最大4人まで起用できる。「これにより若いタレントの重点的な育成が可能になるだけでなく、負傷離脱後の選手にとっても、競技の場へ復帰するためのプラットフォームを提供する」とプレスリリースには記されている。

1部および2部の全クラブは、参加するかどうかを自由に決めることができる。今回開幕した初年度には36クラブ中26クラブが参加しており、その中にはバイエルン、ボルシア・ドルトムント、ライプツィヒ、アイントラハト・フランクフルトを含む11のブンデスリーガクラブが入っている。一方で、バイヤー・レバークーゼン、フライブルク、VfBシュトゥットガルト、1.FCケルンなどは参加していない。

大会は2つのハーフシーズンに分かれている。ひとつは秋、もうひとつは春だ。各ハーフシーズンでクラブは、自らの判断で3試合から6試合を行うことができる。ドルトムントと、2027年初めの第2ハーフシーズンから参加するバイエルンは、これまでまだ試合を行っていない。

ホーム開催権、キックオフ時間、そして1回から3回の休憩を含む90分から120分の試合時間については、クラブ同士で取り決めることができる。順位表については勝ち点平均が算出され、各ハーフシーズンの上位2クラブがシーズン終了時にファイナル4でタイトルを争う。ちなみに、その場では観客の入場も認められる予定だ。

ブンデスリーガ・タレント・シリーズにはどのクラブが参加している？