バルサは以前からフィン・イェルチュに関心を寄せていると伝えられてきた。スペイン紙スポルトによると、ハンジ・フリック監督はカタルーニャのクラブの守備陣を強化するため、同選手を獲得の最優先ターゲットに据えたという。

同紙によれば、61歳のフリック監督はドイツ屈指の若手守備選手であるイェルチュに、かなり前から注目している。来季の獲得を目指しており、選手側もすでにバルサと接触したとされる。

ただし、報道によるとインテル・ミラノもすでにイェルチュの代理人と話し合っている。20歳の同選手には最近、レアル・マドリー、ユヴェントス、アーセナル、バイエルン・ミュンヘンも関心を寄せていると伝えられた。

シュトゥットガルト：フィン・イェルチュの後任候補は？

イェルチュとシュトゥットガルトの契約は2030年まで残っているが、適切なオファーがあれば退団できるとみられる。昨季にも移籍の噂が浮上していた。後任候補の一人と目されるのが、オリンピアコス・ピレウスのパナギオティス・レツォスだ。レツォスは先ごろ、ギリシャ代表としてネーションズリーグでも好プレーを見せており、ブンデスリーガでの経験もある。現在28歳の同選手は2017年から2022年初めまでレヴァークーゼンと契約していたが、出場機会に恵まれず、2度の期限付き移籍も経験した。

一方、イェルチュは今回初めてドイツ代表に招集された。センターバック、右サイドバック、守備的MFをこなせる同選手は、ユルゲン・クロップ監督が選んだ大人数のメンバーの中でも出場機会を得られなかった数少ない選手の一人だった。それでも、ドイツ代表での大きな将来を疑う声は現時点でない。

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ユルゲン・クロップ監督が絶賛：ドイツ代表監督はフィン・イェルチュについて何を語った？

クロップ監督も、初のメンバー発表に際して開いた注目の記者会見で、その評価をうかがわせた。イェルチュについて具体的に触れ、「すぐには名前が思い浮かばなかった選手たちの中で、最初に目に留まったのがフィンだった」と語り、こう強調した。「数字を見ると、年齢と出場数に『えっ、どういうことだ？』と思う。それで少し詳しく見てみると、非常に優れたDFだと分かる。プレーもとても良く、並外れた身体能力があり、ボールも扱える」

イェルチュは若くして、すでにブンデスリーガで41試合に出場している。さらにDFBポカール、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグでも計20試合以上に出場した。10代ですでにブンデスリーガ2部のレギュラーとなっていた同選手は、2025年初めに950万ユーロでニュルンベルクからシュトゥットガルトへ移籍。年代別代表ではU-17ワールドカップとU-17欧州選手権の両方で優勝を果たした。さらに2025年には、ケルンのサイード・エル・マラを抑え、権威あるフリッツ・ヴァルター・メダルの金賞を受賞している。

今季、シュトゥットガルトの監督は公式戦9試合のうち8試合でイェルチュを先発起用し、そのうち7試合でフル出場させた。ケルンに4-1で勝利した試合では、イェルチュがアシストも記録している。



