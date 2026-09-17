メンバー発表の記者会見が30分ほど過ぎたころ、ユルゲン・クロップはちょっとした謎に直面していた。話題は、クラブで成功を収めた後にドイツ代表監督になった指導者が誰か、というものだった。ハンジ・フリックはすぐにクロップの名前を挙げたが、その後が出てこなかった。「誰だっけ？」とクロップはその場に問いかけた。答えは、ユリアン・ナーゲルスマンだった。

「ああ、そうだ、ごめん」とクロップは叫び、その時点ですでに、これが見出しになるかもしれないと察していたようだった。「君たちが書きたい記事を書けばいい」とクロップは述べ、その後でナーゲルスマンに対する最大級の敬意を詳しく強調した。もちろん、W杯前のクロップの伝説的な「まだ」発言もすぐに思い起こされた。自身はテレビ解説者で、ナーゲルスマンがまだ代表監督だった頃のことだ。

実際のところ、クロップの記者会見で陰鬱な最近のDFBの過去に触れたのは、このごく小さな寄り道だけだった。それ以外では、あらゆるテーマでポジティブな面に目を向け、より良い未来への自信を呼び起こそうとしていたように見えた。代表チームのために、そしてドイツ全体のためにも。

クロップは初招集メンバーとして44人を選出し、今後行われるネーションズリーグ4試合に向けて、全2つの陣容にまとめた。もちろん、長年代表で戦ってきたおなじみの選手も数多く含まれているが、セルティック・グラスゴーのミカ・バウアーのように、本人たちですら招集を予想していなかった、やや無名の初招集組16人も入っている。クロップが伝えているのは、すべてが可能だということだ！

ユルゲン・クロップはヨシュア・キミッヒを中盤で起用する考えだ

この小さなクイズを別にすれば、ナーゲルスマンは記者会見のテーマではなかった。それでも、ある意味では至るところに存在していた。実際、クロップはここ数カ月ナーゲルスマンに向けられていた複数の批判点をかなり積極的に取り上げ、そのたびに自分は根本的に異なるアプローチを取ると力強く訴えていた。

その一つが、ナーゲルスマンが右サイドバックで起用していたヨシュア・キミッヒだ。「私が指導者仲間たちと行った会話の中で、彼が右サイドバックとして挙がったことは一度もなかった」とクロップは語った。「我々は彼をMFとして見ている」 そして、クロップが認めたように、引き続きキャプテンでもある。

ドイツにはキミッヒに代わるまともな右サイドバックの選択肢がいない、という繰り返し出てきた反論についても、クロップは一蹴した。今回初招集したフライブルクのフィリップ・トロイは、この議論を聞けば「え、何の話をしてるの？」と感じるはずだとクロップは述べた。さらに、シュツットガルトのヨシャ・ファグノマンも有望な候補として挙げた。

そのシュツットガルトの話で言えば、ここでこそクロップとナーゲルスマンの線引きはとりわけ際立つ。夏にベシクタシュ・イスタンブールへ移籍したアレクサンダー・ニューベルを別にすれば、ナーゲルスマンはW杯に向けてデニズ・ウンダフ、アンジェロ・シュティラー、ジェイミー・レヴェリングというシュツットガルトの3選手を招集していた。ではクロップはどうか。この3人を正確に外し、その代わりにファグノマン、クリス・フューリヒ、フィン・イェルチュ、マクシミリアン・ミッテルシュテットという別の4人を招集した。もちろん、ウンダフ、シュティラー、レヴェリングは最近故障を抱えていた。だが、それでもそれぞれ今季ここまでのブンデスリーガ全試合に出場していた。

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ユルゲン・クロップはユリアン・ナーゲルスマンよりも大きな存在感を示している

ここ数年のDFBチームでおそらく最も論争を呼んできたナーゲルスマンお気に入りの2人、レロイ・サネと、現在はそもそも負傷を抱えているレオン・ゴレツカも、今回のメンバーには入っていない。クロップは彼らの落選について、（ウンダフやシュティラーと同様に）決して最終的なものとは見なしてほしくないと明言した。その一方で、彼らとはこれまで話をしていないことも明かした。多少なりとも興味深いドイツ人選手のほぼ全員とは対照的に、である。

「この4週間、私は少し動き回っていた。非常に多くの選手に直接会い、トレーニング場でも会話でも彼らを見てきた」とクロップは語った。その意味をより明確にするように、こう付け加えた。「見たというのは、物理的に目の前にいたということだ。以前私が持っていたイメージとは大きな違いがある。選手への感覚をつかむうえで、その選手をライブで見ることは大きな違いを生む」

こうした発言は、ナーゲルスマンへの小さな隠れた当てこすりと受け取ることも十分にできる。クラブやスタジアムへの個人的な訪問の不足、そして不十分なコミュニケーションは、いずれもナーゲルスマンに対してたびたび向けられてきた批判だった。対照的なアプローチ、そしてアウクスブルクやエルフェアスベルクのような小クラブの選手たちを招集することで、クロップは代表再始動にドイツサッカー全体を巻き込みたいというメッセージを発している。

ただし、この招集と記者会見によって間違いなく巻き起こった高揚感の波に乗り続けるためには、サッカーではいつものことだが、ポジティブな結果も必要になる。ネーションズリーグでは、開幕戦のアウェーでのオランダ戦、そしてその後にギリシャと2度、セルビアと戦う計4試合という、いきなり難しい相手が待ち受けている。