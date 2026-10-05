新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップは、就任時に魔術師、あるいは救世主とまで評されることがあった。予感はあったが、いまやはっきりした。クロップを招へいすれば、突然また世界のトップに返り咲ける――そう簡単な話ではやはりなかったのだ。ひとまず安心材料として言えるのは、古巣のボルシア・ドルトムントやリヴァプールでも、そんなに簡単ではなかったということだ。あの記憶に残る成功マシーンを自身の思い描く形に作り上げるまでには、どちらでも時間を要した。

最初の代表ウィークを終えたクロップの戦績はこうだ。オランダでの非常に幸運な引き分け、ギリシャ相手の不要なホーム黒星、極めて低調なセルビア相手の快勝、そして最後は大きく主導権を握りながらギリシャで0-0の引き分けだった。ネーションズリーグ準々決勝進出はまだ遠い。ちなみにユリアン・ナーゲルスマンは2024年にそれを難なく成し遂げており、当時のドイツは最終的に準決勝で後の優勝国ポルトガルに敗れた。

ただ、その後のナーゲルスマン体制のDFBチームは、W杯での惨事まで一貫して下降線をたどった。それに比べると、クロップ体制での最初の4試合で見せた代表は、より闘争的でフィジカル色が強く、時には小競り合いも交えた。加えて、クロップが重視するゲーゲンプレスは試合を追うごとにより明確になっていった。つまり、代表監督としての船出におけるおそらく最大の発見はこうだ。人選の面ではクロップはあらゆる可能性に開かれている一方、戦術面では交渉の余地がないように見える。

4試合に向けて、彼はやや重複のある2つのメンバーで44人を招集し、そのうち36人を起用した。そこには10人のデビュー組も含まれる。その一方で、ほかのすべてのドイツ人選手にも扉は「全開だ」と、クロップは事あるごとに強調している。誰にでも参加のチャンスがある――それがメッセージだ。ただし、加わりたいなら理解しておくべきことがある。プレーするのは、ゲーゲンプレスと両ウイングからの速攻を重視する、クロップおなじみの4-3-3だ。

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クロップはキミッヒ論争を終わらせ、新たな論争を呼んだ

とりわけ興味深いのが中盤のポジション争いだ。ここ最近のDFBチームは、たいていダブルボランチで戦ってきた。だがクロップは、2人のインサイドハーフと1人の低い位置のゲームメーカーを置く形を採用している。まずこの役割を担ったのが、クロップの就任後最初の決断で右SBから中央へ移された主将ヨシュア・キミッヒだった。しかし、ホームでのギリシャ戦で不運な出来に終わった後、キミッヒは予定どおりとはいえ、本人の意に反してチームを離れなければならなかった。

その後を引き継いだのは、バイエルンのチームメートでもあるアレクサンダル・パブロヴィッチで、好印象を残した。キミッヒの今後の役割を巡る議論が起きたのは当然だったが、クロップはそれを十分にコントロールできず、「ヨーにはこう言える。何度も聞けば聞くほど、欲しいものを手にできる可能性は低くなる」といった軽口もあって、むしろ火に油を注いだ。結局のところ、クロップは代表ウィーク前にひとつのキミッヒ論争（右SBか中央か）を終わらせた一方で、まったく新しいキミッヒ論争（そもそもまだ必要なのか）を引き起こした。

その最初のキミッヒ論争が再燃していないのは、フィリップ・トロイの存在があるからだ。SCフライブルクの25歳右SBを招集し、ここまでの役割を与えたことは、DFBチームにおけるクロップ最初の魔法と見なされている。トロイは唯一、3度スタメンに名を連ね、毎回堅実から好内容のパフォーマンスを見せた。ドイツの長年の問題ポジションを長期的に解決し得るポテンシャルを備えている。

奇妙だが事実として、11月13日の次戦セルビア戦で先発がこれほど確実な選手は、デビュー組のトロイくらいかもしれない。それ以外のほぼすべてのポジションでは、ポジション争いは完全にオープンに映る。

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DFBチーム：中盤はうれしい悲鳴、FWは手薄

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンは、クロップから事前に暫定的な正守護神と位置づけられていた。だが、アムステルダムでの唯一の出場では、34歳は天才的なプレーと危うさの間を揺れ動いた。11歳年下のヨナス・ウルビヒは、2試合でより良い印象を残し、無失点も維持した。問題は、バイエルンでは控えにとどまっていることだ。

センターバックでは、これまでの主力組にプレッシャーがかかっている。ヨナタン・ターとニコ・シュロッターベックはオランダ戦で不安定だった一方、それ以外の試合ではドイツの守備はより安定していた。とりわけヤン・アウレル・ビセックとマリック・ティアウが説得力ある出来を見せた。

中盤のポジション争いは、キミッヒとパブロヴィッチだけにとどまらない。フロリアン・ヴィルツ、トム・ビショフ、フェリックス・ヌメチャ、現在負傷中のジャマル・ムシアラ、さらにクロップが目立って称賛したバンバセ・コンテを含む複数のデビュー組までおり、代表監督は2つのハーフスペースのポジションでもうれしい悲鳴を上げている。リヴァプールでつまずいていたヴィルツをよみがえらせたことは、トロイの発掘と並ぶクロップの2つ目の大きな成果だ。ギリシャ戦では、23歳のヴィルツが主将まで務めた。

ウイングでは、とりわけデビュー組のデリー・シャーハントがさらなる出場へ向けてアピールした。一方で、センターフォワードの顔触れはやや乏しく映る。主力のカイ・ハフェルツは、オランダ戦で短時間出場した後に負傷で離脱した。代役を務めたユネス・エブヌタリブ、ニック・ヴォルテマーデ、ヨナタン・ブルカルトはいずれも期待外れに終わった。

象徴的なのは、ドイツが4試合中3試合で明確に主導権を握り、合計74本のシュートを放ちながら、決めたのはわずか3得点だったことだ。しかもその3得点はすべて中盤の選手によるものだった。前線の希望は、いまや刺激的なU21のストライカー、パリス・ブルンナーとニコロ・トレゾルディに向かっている。もっとも、今回招集されなかったデニズ・ウンダフについて、クロップが考えを改める可能性もある。