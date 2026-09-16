Bildの報道によると、グラスゴー・レンジャーズに所属する23歳のFWは、チェコ代表への招集が目前に迫っているという。報道では、スポーツ部門の責任者パベル・ネドベドがすでに本人と接触したとされている。

ナデリは、チェコ人の母とブルガリア人の父のもと、ドレスデンで生まれた。過去にはブルガリア協会も同選手の招へいに動いたとされるが、ナデリはそうしたアプローチを拒んできた。一方で、チェコには応じる可能性が高いとみられている。新たな代表監督ユルゲン・クロップがDFBでのキャリアに可能性を見いだしているのであれば、おそらく早急に動く必要がある。

ナデリが実際にチェコ代表での将来を思い描いているのであれば、まずはチェコのパスポートを申請しなければならない。そのため、今後行われるネーションズリーグのクロアチア戦、イングランド戦（2試合）、スペイン戦でプレー可能かどうかは不透明だ。

ライアン・ナデリはどのようにしてグラスゴー・レンジャーズにたどり着いたのか？

ナデリはディナモ・ドレスデンの下部組織出身だが、17歳の時点でボルシアMGへ移籍した。最終的にプロサッカーで飛躍を遂げたのは、2024年のハンザ・ロストック時代だった。3.リーガでは45試合に出場し、13得点9アシストを記録している。身長1.94メートルのナデリは、典型的なセンターフォワードだ。

昨冬には、3部リーグの史上最高額となる550万ユーロで、スコットランドの名門クラブであるレンジャーズへ移籍した。以降は21試合で6得点6アシストを記録している。先週末には、宿敵セルティックとの伝統のオールドファームで3-0の勝利を収めた一戦で1アシストを記録し、さらにもう1得点の形にも関与した。

ドイツは今後の代表ウィークでオランダ、セルビア、ギリシャ（2試合）と対戦する。クロップは多くの選手をテストするため、異例の大人数のメンバー招集を計画しており、そこではサプライズも予想される。