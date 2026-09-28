『The Damned United』はドキュメンタリー映画ではない。デイビッド・ピースがベストセラー小説で描いた物語には、実在した当事者の何人かが異議を唱えている。だが、ほぼ全員が一致している点がひとつある。1974年7月、リーズ・ユナイテッドの新監督として臨んだ最初期のトレーニングの最中、ブライアン・クラフは、疑いようのない才能を持ちながらも悪名高いほど攻撃的な選手たちの集団の前に立ち、彼らに対して「お前たちのメダルは全部ゴミ箱に捨てろ。どれひとつフェアに勝ち取ったものではない」と実際に言った、ということだ。

ベストセラーの映画版でマイケル・シーンが演じるクラフは「お前たちはそのすべてを、いまいましい不正で手にした」と言い放つ。これは、何らかの汚職というより、むしろリーズのいわゆる「汚い」プレースタイルを指している。

おそらく、この場面が最近またSNSで出回っているのを目にしただろう。ただし今回はマンチェスター・シティに結びつけられている。というのも、The Athletic が最初に報じたように、2023年2月にプレミアリーグの財務規則違反でクラブに科された115件の訴因のうち、1件を除くすべてで有罪と認定されたからだ。

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マンチェスター・シティの違反：プレミアリーグは信頼性を失う可能性も

だが、これは笑って済ませられる話ではない。むしろ逆だ。これは、過去を書き換えることでイングランドサッカーの未来を根本から変えてしまう可能性を持つ重大事である。というのも、報道によればプレミアリーグはマンチェスター・シティに対して勝利を収めたものの、それは祝うに値する勝利とはほとんど感じられないはずだからだ。リーグが主催するこの大会そのものが、あらゆる信頼性を失いかねない。

現時点では、最高経営責任者リチャード・マスターズの下にあるプレミアリーグが、なお控訴する権利を持つシティにどのような制裁を科すのかは不明だ。ライバルクラブを支持する一部の懐疑的なファンは、クラブが罰金と取るに足りない勝ち点減点だけで済むのではないかと見ている。

しかし、この件に詳しい法律の専門家によれば、それは極めて可能性が低い。これほどの規模の財務スキャンダルを、このスポーツはこれまで経験したことがない。疑惑の重大さは前例がない。そしておそらく、処分もまた前例のないものになる。

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これまで財務違反でリーグから処分を受けたクラブは？

忘れてはならないのは、エヴァートン（勝ち点6剥奪）とノッティンガム・フォレスト（4）は、プレミアリーグの財務規則に対する比較的軽微な違反しか犯していなかったという点だ。一方、チェルシーに科されたのは、違法なコンサルタント料や第三者への支払いに関連する疑惑についての罰金にすぎなかった。

ただし、ブルーズは基本的に自らプレミアリーグへ申告していた。問題となった違反は現在のオーナーではなく、ロマン・アブラモビッチ時代に関わるものだったからだ。そのため、クレアレイクのコンソーシアムは調査のあらゆる段階で全面的に協力した。シティはそうではなかった。しかもクラブは手続き全体を通じて完全な無実を主張し続けており、穏便な扱いを受ける可能性は低いことを意味している。

その結果、シティに非常に大きな勝ち点減点が科され、降格が単にあり得るだけでなく、現実味を帯びる可能性が出てきた。一方で、獲得したタイトルが剥奪されるかどうかは、まだ確実ではない。ただ、2009年から2018年までのシティのすべての結果（調査対象期間）を無効とすべきだという、十分に説得力のある主張は存在する。

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ペップ・グアルディオラはシティの獲得タイトル剥奪論に反論

結局のところ、この8年間に起きたことの何ひとつとして、疑われている財務不正なしには実現しなかった、と主張することもできる。それが、イングランドサッカーにおける支配的勢力へとシティが台頭し、最終的には2023年のトレブル制覇に至るまでの高コストな土台を築いたのだ。

シティの前監督ペップ・グアルディオラは以前、有罪評決となった場合にクラブのタイトルが剥奪されるべきだという考えに強く反発していた。「いいかい！ あの瞬間は、判決がどうであれシティのものだ」と、このカタルーニャ人指揮官は2023年に主張していた。「自分たちが成し遂げたことを考えてみてくれ。あのセルヒオ・アグエロのゴール［2012年のQPR戦］を、誰にも奪うことはできない。分からないけど、スティーヴン・ジェラードがアンフィールドで滑ったことに、私たちが責任を負うのかい？」

もちろん、そうではない。だがシティは、当時のマヌエル・ペジェグリーニ監督率いるチームがその“スリップ”の恩恵を受けられる状況を生み出した財務不正に責任があったとされている。さらに言えば、グアルディオラが言及した魔法のような瞬間は、誰か他の者から奪われたからこそ、シティのものだったのかもしれない。

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マンチェスター・シティの有罪が立証された場合：ユルゲン・クロップはビールを用意する意向

元リバプールMFダニー・マーフィーはすでに、記憶そのものを本当に奪うことはできないと指摘している。一方で、メダルやトロフィーなら奪える。象徴的なのは、2018-19シーズンと2021-22シーズンにグアルディオラ率いるシティによって2つのタイトルを阻まれたリバプールのチームを率いていたユルゲン・クロップが以前、もしシティが有罪と認定されるなら、自分がビールを用意し、自宅の庭で元教え子たちのためのパレードを開くと語っていたことだ。

だが、シティにとってさらに大きな懸念は、法的・財務的な余波の可能性だ。過去18年間で3度、シティに次ぐ2位となったマンチェスター・ユナイテッドは、宿敵の違反が自クラブの収入に与えた経済的影響をすでに検証していると報じられている。リバプール（こちらも3度の準優勝）やアーセナル（「失われた」タイトル2回）が同じことをしないとすれば驚きだ。

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マンチェスター・シティの評判はどれほど傷つくのか？

しかも、それだけではない。シティはさらに、他クラブがトップ4入りする機会も繰り返し奪ってきた。その座を得ていれば、チャンピオンズリーグ出場権と、それに伴う莫大な収益を確保できていたはずだった。補償に要する可能性のある費用は、この早い段階では到底見積もれない。同様に、プレミアリーグの完全性に対する、修復不可能になり得る損害も計り知れない。有罪評決が維持されれば、サッカー史上最大の不正事件によって、プレミアリーグのこの18年間が虚構だったと暴かれる危険がある。

すでにひとつ確かなことがある。シティの評判は地に落ちるということだ。まだマンチェスターの記憶もタイトルも消されてはいない。もしかすると、それは永遠に起こらないのかもしれない。だが少なくとも、おそらく長期化する控訴手続きを前提とすれば、今後はあらゆる優勝の背後にアスタリスクが付く可能性がある。それは中立的な大半の観察者の目には、どのタイトルも完全に無意味なものにしてしまうだろう。フローレンス・グリフィス＝ジョイナーのスプリント記録や、ランス・アームストロングのツール・ド・フランス7勝のように。