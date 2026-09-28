『The Damned United』はドキュメンタリー映画ではない。デイビッド・ピースがベストセラー小説で描いた物語には、実際の当事者の何人かが異議を唱えている。ただ、ほぼ全員が一致している点が1つある。1974年7月、リーズ・ユナイテッドの新監督として臨んだ最初期のトレーニングの最中、ブライアン・クラフは、疑いようのない才能を持ちながら悪名高いほど攻撃的な選手集団の前に立ち、「お前たちのメダルは全部ゴミ箱に捨てろ。どれ1つとしてフェアに勝ち取ったものではない」と実際に言った、ということだ。

マイケル・シーン演じるクラフは、そのベストセラーの映画版で「お前たちは、こんないかさまで全部を手にしたんだ」と言い放っている。これは、何らかの汚職というより、リーズのいわゆる「汚い」プレースタイルを指していたものだ。

おそらく最近、この場面が再びソーシャルメディアで拡散されているのを目にしたはずだ。ただし今度は、マンチェスター・シティに結び付けられている。The Athletic が最初に報じたように、2023年2月にプレミアリーグの財務規則違反でクラブに科された115件の訴因のうち、1件を除くすべてで有罪と認定されたというのだ。

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マンチェスター・シティの違反疑惑、プレミアリーグは信頼性を失う可能性も

だが、これは笑って済ませられる話ではない。むしろ、イングランドサッカーの未来を、その過去を書き換えることで根本から変えてしまう可能性を持つ重大事だ。というのも、報道によればプレミアリーグはマンチェスター・シティに対して勝利を収めたものの、それはとても祝うに値する勝利のようには感じられないだろう。リーグが主催するその大会そのものが、あらゆる信頼性を失いかねないからだ。

もっとも、リチャード・マスターズ最高経営責任者の下にあるプレミアリーグが、なお控訴する権利を持つシティにどのような制裁を科すのかは、まだ不透明だ。ライバルクラブの一部の懐疑的なファンは、シティが罰金と取るに足らない勝ち点剥奪だけで済むのではないかとみている。

しかし、この件に詳しい法律の専門家たちの見立てでは、それは極めて起こりにくい。スポーツ界は、これほどの規模の財務スキャンダルをいまだ経験したことがない。疑惑の重大さは前例がない。そしておそらく、処分も同様になる。

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これまで財務違反でリーグから処分を受けたクラブは？

忘れてはならないのは、エヴァートン（勝ち点6剥奪）とノッティンガム・フォレスト（同4）が有罪となったのは、プレミアリーグの財務規則に対する比較的軽微な違反にすぎなかったということだ。一方、チェルシーに科されたのは、違法な顧問料や第三者への支払いに関する疑惑をめぐる罰金のみだった。

ただし、ブルーズは本質的には自らプレミアリーグに申告していた。問題となった違反は現オーナーではなく、ロマン・アブラモビッチ時代に関するものだったからだ。そのため、クリアレイクのコンソーシアムは調査の全段階で無条件に協力してきた。シティはそうではなかった。しかもクラブは手続きの全期間を通じて完全な無実を主張し続けており、寛大な扱いは見込みにくい。

その結果、シティに極めて大きな勝ち点剥奪が科され、降格が単なる可能性ではなく現実味を帯びるという具体的な可能性が生じている。さらに、獲得したタイトルが剥奪されるかどうかも、まだ確定していない。ただ、2009年から2018年までのシティのすべての結果（調査対象期間）を無効とすべきだという説得力のある議論は存在する。

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ペップ・グアルディオラはシティのタイトル剥奪論に反論していた

結局のところ、過去8年間に起きたことは何1つ、疑われている財務不正なしには実現しなかったと主張することもできる。この不正疑惑が、イングランドサッカーの支配的勢力へと成長し、最終的には2023年のトレブル制覇に至るまでの、シティの高コストな土台を築いたのだ。

シティ前監督のペップ・グアルディオラは以前、有罪評決が下された場合にクラブのタイトルを剥奪すべきだという考えに激しく反発していた。「勘弁してくれ！ あの瞬間は、どんな判決が出ようとシティのものだ」と、このカタルーニャ人指揮官は2023年に主張していた。「自分たちが成し遂げたことを考えてみてほしい。セルヒオ・アグエロのあのゴール［2012年のQPR戦］は、誰にも奪えない。じゃあ何か、スティーブン・ジェラードがアンフィールドで滑ったことまで、私たちの責任だというのか？」

もちろん、そうではない。だが、当時マヌエル・ペジェグリーニ監督が率いていたチームが、その“スリップ”の恩恵を受けられる状態にあったのは、財務不正疑惑によってだったともされている。さらに言えば、グアルディオラが言及したあの魔法のような瞬間は、誰か別の者から盗まれたからこそ、シティのものになったのかもしれない。

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マンチェスター・シティの有罪が立証された場合、ユルゲン・クロップはビールを用意すると発言

元リヴァプールのMFダニー・マーフィーは、記憶そのものを本当に奪うことはできないとすでに指摘している。一方で、メダルやトロフィーは奪うことができる。象徴的なのは、2018-19シーズンと2021-22シーズンにグアルディオラ率いるシティによってタイトルを逃したリヴァプールを率いていたユルゲン・クロップが、もしシティが有罪と認定されたなら、自分がビールを用意し、自宅の庭でかつての教え子たちのためにパレードを開くと以前に語っていたことだ。

しかし、シティにとってさらに大きな懸念は、法的・財務的な影響の可能性だ。過去18年間で3度、シティに次ぐ2位だったマンチェスター・ユナイテッドは、宿敵の違反が自クラブの収入に及ぼした経済的影響をすでに検証していると報じられている。リヴァプール（こちらも3度の準優勝）とアーセナル（「失われた」タイトル2回）も同じことをしていないとすれば驚きだ。

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マンチェスター・シティの評判はどれほど傷つくのか？

しかもそれだけではない。シティは他クラブに対し、チャンピオンズリーグ出場権と、それに伴う多額の収入を保証するトップ4入りの座を繰り返し阻んでもきた。補償にかかる可能性のある費用を、この早い段階で見積もることは不可能だ。プレミアリーグの整合性に及ぶ、修復不能になりかねない損害についても同じである。もし有罪評決が維持されれば、フットボール史上最大の不正事件によって、プレミアリーグの過去18年が虚構だったと暴かれる恐れがある。

ただ1つ、すでに確実に分かっていることがある。シティの評判は破壊されるということだ。まだマンチェスター・シティの記憶やタイトルが消されたわけではない。ひょっとすると、そんなことは永遠に起こらないのかもしれない。それでも少なくとも、長期化が予想される控訴手続きを前提としても、今後はあらゆる栄光の後ろにアスタリスクが付く可能性がある。そうなれば、多くの中立的な観察者の目には、どのタイトルも完全に無意味なものになるだろう。フローレンス・グリフィス＝ジョイナーの短距離記録や、ランス・アームストロングのツール・ド・フランス7勝のように。