イタリア紙ガゼッタ・デロ・スポルトが先に報じたところによると、トレソルディはドイツからイタリアへの代表変更を決断したという。これまで一貫してドイツサッカー連盟（DFB）の各年代別代表でプレーし、現在はドイツU-21代表の主力でもあるクラブ・ブルージュ所属のストライカーは、すでにイタリア側へ承諾を伝えたとされている。

同紙によれば、イタリア連盟は現在、9月に予定されているネーションズリーグに間に合うよう、トレソルディの代表変更手続きをFIFAでまとめ上げるべく全力で動いている。イタリア人の父とアルゼンチン人の母を持つ22歳は、カリアリで生まれ、当初はイタリアで育った。その後、13歳の時に家族とともにドイツへ渡り、以降はハノーファー96で育成を受けた。

FIFAが間に合う形でゴーサインを出した場合、イタリア代表の新旧監督ロベルト・マンチーニは、7月末にアズーリでの2度目の任期をスタートさせたばかりだが、ベルギー戦（9月25日）、アウェーのトルコ戦（9月28日）、アウェーのフランス戦（10月2日）、そしてホームでのトルコ戦（10月5日）に向けて、トレソルディを初めてイタリア代表に招集したい考えだという。

つまりDFBは、センターフォワードのポジションにおける将来有望な逸材を失うことになるのだろうか。ブルージュでの力強い成長とU-21での好パフォーマンス（これまでU-21代表24試合で12得点）によって、トレソルディはA代表候補の領域にまで食い込んできた。新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップが、9月17日に発表する初陣のメンバーで、この若きアタッカーを有力候補として高く評価している可能性は十分にあるとみられている。

ニコロ・トレソルディについて、DFBにまだチャンスはあるのか？

そしてビルトの報道によれば、クロップは将来的にトレソルディを戦力として計算できる望みを、まだ十分に残しているようだ。同紙によれば、このヤングスターはガゼッタの報道とは異なり、今後どの国の代表でプレーするかをまだ決めていないという。そのため、DFBの一員としての将来も依然として可能性があるとされている。

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クロップが、再び早期敗退に終わったワールドカップ後のドイツ代表再建を進める役割を担う一方で、アズーリの現状は周知の通りさらに深刻だ。4度の世界王者は3大会連続でワールドカップ本大会出場を逃し、2006年の英雄ジェンナーロ・ガットゥーゾの下でも予選突破に失敗した。2021年のEURO制覇によって、この10年間のイタリアサッカーにおける唯一の真の光明をもたらしたマンチーニに、イタリアは今、できるだけ早く再び成功した時代への回帰を託している。

母方のルーツにより、理論上はアルゼンチン代表でもプレー可能なトレソルディは、どの再出発に加わることを望むのか、いま決断を迫られている。元ハノーファーのこの選手は、ブルージュで良好な1年目のシーズンを送り、今季も素晴らしいスタートを切った。ベルギーの強豪で臨んだ2026-27シーズンここまでの公式戦4試合すべてで、それぞれ1ゴールを記録している。

ニコロ・トレソルディに関心を示しているビッグクラブは？

すでに欧州のビッグクラブもトレソルディに触手を伸ばしているとされ、ボルシア・ドルトムントやアトレティコ・マドリーの関心が伝えられていた。 最近では、アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレス、そしてインテルのラウタロ・マルティネスというセンターフォワードの理想的な補強候補を獲得するのは難しいとみられる中、バルセロナもこのドイツU-21代表FWに目を向けていると報じられていた。

ガゼッタによれば、イタリア連盟は現在、ベルリン生まれのマッテオ・パルマについても集中的に働きかけており、この才能ある選手も最近までU-16とU-17でDFBの一員としてプレーしていた。ウディネーゼ所属の18歳センターバックは、U-15ではイタリア代表としてすでに3試合に出場しており、今後はアズーリでプレーする見通しだという。ただし、パルマが次の代表戦に招集されるかどうかは、現在の筋肉系の負傷のため不透明とされている。

さらにガゼッタによれば、イタリア連盟はトレソルディに加え、代表変更をうまく勧められたとされる別の才能にも焦点を当てている。カリアリ所属の守備的MFアレッサンドロ・ロマーノはスイス生まれで、U-16からU-20まで一貫してスイスの各年代別代表でプレーしてきたが、今後はイタリアのユニフォームを着る見込みだという。ガゼッタによれば、この20歳もすでに代表変更への承諾を与えたとされている。