ユルゲン・クロップはラファエル・ファン・デル・ファールトに激怒している

ユルゲン・クロップ監督は、ヴィルジル・ファン・ダイクについて語ったラファエル・ファン・デル・ファールトのコメントを強く批判した。クロップは土曜夜、ドイツのARD番組で、ワールドカップのオランダ対日本戦（2－2）中にファン・デル・ファールトがオランダ代表主将を批判した件に言及した。

ファン・デル・ファールトは試合後、ファン・ダイクが日本FW上田綾瀬を見失った場面を指摘。ファン・ダイクが得点を挙げても、彼は感銘を受けなかった。

元MFは、その場面のファン・ダイクを「ボーイング747のようだ」と例えた。この発言がクロップの逆鱗に触れた。

クロップは「ファン・デル・ファールトの名を出す価値があるかは分からない。彼が選手について肯定的なことを言ったら、真剣に受け止めるが」と皮肉った。

「彼（ファン・デル・ファールト）は何かを見つけると華麗な言葉で表現し、その後容赦なく痛烈に批判する傾向がある。だが、それほど大したことではない」とクロップは語った。

クロップとファン・ダイクは2018年から2024年までリヴァプールで協力し、その間、ファン・ダイクはクラブのアイコンとなり、チャンピオンズリーグやプレミアリーグなど多くのタイトルを獲得した。