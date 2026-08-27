7月末、アヤックス・アムステルダムがユリアン・ブラントの新たな活躍の場になることが正式に発表されると、部外者にも彼がどれほど情熱を燃やしているかはすぐに伝わってきた。オランダの最多優勝クラブに根付く美しいサッカーのDNA、成功への飢え、スタジアムの雰囲気、そしてテクニカルディレクターのジョルディ・クライフが自分のために尽くしてくれた誠実な働きかけについて、彼は称賛を惜しまなかった。

それから、まだ1カ月もたっていない。だが、アムステルダムでのスタートがブラントにとって極めて順調なものだったことは間違いない。 新天地でのリーグ戦初出場から、元ドルトムントの男はいきなり最初のインパクトを残した。途中出場でPECズウォレ戦に登場すると、すでにパリ・サンジェルマンへ移ったミカ・ホッツとの見事な連係からゴールを奪い、2-0の最終スコアを締めくくった。

ここまで先発した2試合、カンファレンスリーグ予選のシェルボーン戦とシオン戦で、ブラントは5試合での得点数を3にまで伸ばした。中でも 先週のスイスでの4-2のアウェー勝利で決めた一撃は際立っていた。まず重要だったのは、後半立ち上がりに決めて一時1-1の同点に持ち込んだからだ。そしてもう一つは、その美しさだった。ゴール前20メートルでボールを受けたブラントは、自らシュート体勢に持ち込むと、繊細さと必要な威力を兼ね備えた一撃でボールを隅へ突き刺した。

ユリアン・ブラント、ファン・デル・ファールトの皮肉にも負けずアヤックスで好スタート

「ブラントがワールドクラスを見せつけた」とオランダ紙De Telegraaf はこのゴールを評した。背番号8を着け、アヤックスおなじみの4-3-3で中盤3枚のうち最も攻撃的な役割を担う司令塔は、長く続いた新天地探しを経て、早くもチームに溶け込んでいる。経験と実力で、すでに先頭に立っている。ただ、オランダでの最初の数週間で著名人から皮肉を浴びせられたことについては、本人もさほど気にしていないはずだ。

そのアヤックスのレジェンド、ラファエル・ファン・デル・ファールトは、歯に衣着せぬ、しかし必ずしも的確とは言えない批判で知られる人物だが、新たにアムステルダムにやって来たブラントと自分を比較されることをまったく望まなかった。「おいおい、彼は俺だった頃の20パーセントにも達していない」と、司会のティエリー・ボーンがブラントのプレースタイルをかつての自身と比べた後、ファン・デル・ファールトはNOS-Fußballポッドキャストでそう語った。「この移籍に完全に熱狂していた人たちには、正直いら立ちも覚えた」と元MFは続け、感謝すべきはアヤックスではなく、アヤックスでプレーする機会を得たブラントの方だと強調した。その理由についてはこう述べている。「彼はちょっとした“晴れた日のフットボーラー”なんだ。うまくいっている時はすべてが機能するし、うまくいかない時はそれに腹を立てることになる」

それでも彼は、ブラントを「良い補強」と短く称賛もしている。「彼はとても落ち着いているし、第一印象は非常にいい。若い選手たちを助けているのも分かる」

春には、ブラントがBVBでの7年を経て、もう一度新しい挑戦を望み、また必要としていることが明らかになっていた。関心を示すクラブはいくつもあり、リーズ・ユナイテッドからアトレティコ・マドリー、さらにはローマまで名前が挙がっていた。だが、このテクニシャンはトップ5リーグのいずれかではなく、全体的な層という意味ではより見劣りするエールディビジを選んだ。国際的な野心も持ち、今後はカンファレンスリーグだけでは満足しないアヤックスこそ、自分の特長に完璧に合うと熟考の末に判断したからだ。そしてその際、頭の片隅にはドイツ代表という言葉も少しあったのかもしれない。

ユルゲン・クロップはユリアン・ブラントをドイツ代表へ呼び戻すのか？

30歳のブラントは、まさにサッカー選手として最盛期のただ中にいる。トップレベルでまだ数年は戦える可能性も十分ある。ならば、ドイツ代表への復帰を目指さない理由はないだろう。しかも、ここ3年近くの間ほとんど彼を顧みなかった監督は、もはやそこにいない。

2016年の代表デビュー以降、ブラントはヨアヒム・レーブ、そしてハンジ・フリックの下で長く代表の常連だった。だがユリアン・ナーゲルスマン体制では、それが続いたのはわずか2度の代表ウインドーだけだった。その一因となったのが、2023年11月の、たびたび引き合いに出されるトルコ戦（2-3）とオーストリア戦（0-2）という悪夢のようなテストマッチで、いずれも先発していたことだった。

その後、彼はひとまず完全に構想外となり、自国開催のEURO2024を逃した。ナーゲルスマンに再び招集されたのは、2024年11月の3度目にして最後の1回だけだった。もっとも当時のドイツ代表監督も認めていたように、それは主に負傷離脱者を何人か埋め合わせる必要があったからだ。「EUROのフルメンバーがそろっていたなら、彼は入っていなかったかもしれない」とナーゲルスマンは説明。その直後、ネーションズリーグのハンガリー戦（1-1）でブラントに通算48試合目にして現時点で最後となる代表キャップを与えた。それ以降の約21カ月で追加招集はなく、2026年ワールドカップもブラント不在のまま行われた。

それでも、2028年のEUROで状況が変わり、2018年と2022年のワールドカップに続いて今度は欧州選手権にも参加できる可能性は、W杯での不名誉な16分の1決勝敗退後の監督交代によって高まっている。なぜなら、ユルゲン・クロップがブラントをかなり高く評価していることは確かだからだ。

ユルゲン・クロップはユリアン・ブラントをBVBにもリヴァプールにも欲していた

2013年、当時BVBを率いていたクロップは、初めてブラントの獲得を望んだ。当時のドルトムントは、FCバイエルンへ移籍したマリオ・ゲッツェの後釜を必要としていた。「当時の彼らは非常に成功していて、まとまりのあるチームだった。ちょうど2度のドイツ王者になったばかりで（2011年、2012年）、チャンピオンズリーグ決勝にも進んでいた（2013年）。だから少し畏れ多さがあって、『自分は十分な出場時間を得られるだろうか。もしかしたらレヴァークーゼンの方がより良いステップかもしれない』と考えた」と、ブラントはかつてThe Athleticで振り返っている。

当時17歳だったブラントは、こうしてクロップに断りを入れ、代わりにヴォルフスブルクからレヴァークーゼンへ移籍。そこで早々にトップチームに定着した。数年後の2017年、すでにFCリヴァプールで指揮を執っていたクロップは、当時21歳で確かなブンデスリーガ選手となっていたブラントに再びアプローチした。「次のステップに進んでリヴァプールへ行くチャンスはあった。でも自分にとって、その時はまだ熟していなかった。［…］残念だよ。クロッポの下でプレーしてみたかったからね」と、30歳のブラントはクロップへの2度目の断りを振り返っている。

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2012年から2022年までリヴァプールに在籍し、長くチーフアナリストを務めたイアン・グレアムは、後にドキュメンタリーHow to Win the Champions League: Liverpool 2019の中で、攻撃陣の補強を探す中で、ブラントはモハメド・サラーよりも先にクロップの本命候補だったと明かしている。「ユルゲンは、彼がブンデスリーガでプレーしていたから、もちろん彼のことを非常によく知っていた。ブラントがとても優れた若手選手だという点では全員が一致していたが、モーほど突出してはいなかった」とグレアムは説明し、自身はエジプト人FWを推していたと語った。最終的にクロップはスタッフの説得を受け入れ、ブラントではなくサラーがアンフィールドにやって来て、そこでアイコンとなった。

ユリアン・ブラントは新天地で代表復帰を果たすのか？

2年後にドルトムントへ移籍したブラントは、ナーゲルスマンから継続して招集されなくても、なおドイツ代表に付加価値をもたらし得る資質を持っていることをBVBで証明してきた。アヤックスでの最初の数試合でも、その流れを引き継いでいる。フロリアン・ヴィルツとジャマル・ムシアラという2人の別格を除けば、攻撃的MFの中央でドイツ代表の将来を担う存在として確立されている選手はおそらくいない。少なくとも最近、その座を強く主張した者はいなかった。

そう考えると、9月17日に発表されるドイツ代表メンバーに、ブラントの名前が久々に並ぶ可能性は十分にある。それまでにアヤックスでさらに何試合かを戦い、自らをアピールし続ける時間も残されている。そしてクロップ体制初戦の代表戦は、これ以上ないほど象徴的な舞台になるかもしれない。9月24日、場所はブラントの新たな居間とも言うべきアムステルダムのヨハン・クライフ・アレーナ、相手はオランダだ。もし「クロッポ」が彼を必要とするなら、ブラントが3度目の断りを入れることはまずないだろう。