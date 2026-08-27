7月末、ユリアン・ブラントの新たなスポーツ面での居場所がアヤックス・アムステルダムになると正式に発表された際、部外者の立場から見ていても、彼がどれほど情熱を燃やしているかはすぐに伝わってきた。ブラントはオランダの最多優勝クラブが持つ美しいサッカーのDNA、成功への飢え、スタジアムの雰囲気、そしてテクニカルディレクターのジョルディ・クライフが自分のために尽くしてくれた誠実な働きかけについて、熱っぽく語っていた。

それからまだ1カ月も経っていない。だが、アムステルダムでのスタートがブラントにとって非常にうまくいったことは間違いない。 新天地でのリーグ戦初出場から、元ドルトムントの男はいきなり最初のインパクトを残し、途中出場でPECズヴォレ戦に臨むと、その後PSGへ移籍したミカ・ホッツとの見事な連係からゴールを決め、2-0の試合終了スコアとした。

ここまでの先発2試合、カンファレンスリーグ予選のシェルボーン戦とシオン戦で、ブラントは5試合での得点数を3まで伸ばした。特に 先週のスイスでのアウェー4-2勝利で決めた得点は際立っていた。まず、それが非常に重要なゴールだったからだ。後半開始直後、一時1-1となる同点弾をもたらした。そして次に、それが非常に美しかったからでもある。ゴール前20メートルでボールを受けたブラントは、自らシュート体勢に持ち込み、絶妙な感覚と必要な威力を備えた一撃でボールを隅へと突き刺した。

ユリアン・ブラント、ファン・デル・ファールトの皮肉にも負けずアヤックスで好スタート

「ブラントがワールドクラスを見せた」と、オランダ紙De Telegraaf はそのゴールを評した。背番号8をつけ、アヤックスらしい4-3-3の中で3人の中盤のうち最も攻撃的な役割を担うこのプレーメーカーは、新たな理想の所属先を長く探した末に、早くもチームに溶け込み、経験とクオリティーで早くも先頭に立っている。オランダでの最初の数週間で、著名人からの皮肉もすでに耳にすることになったが、ブラント本人はほとんど気にしていないだろう。

アヤックスのレジェンドであり、大げさではあるがしばしばあまり客観的ではない批判で知られるラファエル・ファン・デル・ファールトは、この“新アムステルダムの男”と比較されることを決して受け入れようとはしなかった。司会のティエリー・ボーンがブラントのプレースタイルをかつての彼自身と比較した後、ファン・デル・ファールトはNOS-Fußballポッドキャストで、「いや、勘弁してくれよ。彼は私だった頃の20パーセントにすら届いていない」と語った。さらに元MFは「この移籍を完全に絶賛していた人たちには正直いら立たされたとも言わないといけない」と続け、アヤックスがブラントに感謝すべきなのではなく、ブラントがアヤックスでプレーする機会に感謝すべきなのだと強調。その理由として、「彼は少し“お天気次第のフットボーラー”なんだ。うまくいっている時はすべてが機能するし、うまくいかない時にはそれをめぐって私たちは腹を立てることになる」と述べた。

それでも、ファン・デル・ファールトはブラントを「良い補強」と短く称賛もしている。「とても落ち着いているし、第一印象は非常に良い。若い選手たちを助けている様子も見て取れる」

春の時点で、ブラントがBVBでの7年を終え、もう一度何か新しいことに挑戦したいし、挑戦しなければならないことは明らかになっていた。関心を示したクラブはいくつもあり、リーズ・ユナイテッドからアトレティコ・マドリー、さらにはASローマまで名前が挙がっていた。だが、この技巧派はトップ5リーグのいずれかではなく、とりわけ層の厚さという点でやや劣るエールディビジを選んだ。熟考の末に、国際的な野心も持ち、今後はカンファレンスリーグだけではなくさらに多くを求めるアヤックスこそ、自身の強みに完璧に合うと結論づけたからだ。そしてその際、頭の片隅にはドイツ代表という言葉も少しあったのかもしれない。

ユルゲン・クロップはユリアン・ブラントをドイツ代表に呼び戻すのか？

30歳のブラントは、まさにサッカー選手として最も充実した年齢の真っただ中にあり、まだトップレベルで数年プレーできる可能性を十分に残している。ならば、ドイツ代表復帰を目指さない理由はないだろう。しかも、ここ3年近くにわたって大半の期間で彼を無視してきた監督は、もはやその座にいないのだから。

2016年の代表デビュー以降、ブラントはヨアヒム・レーブとハンジ・フリックの下で長く代表の確固たる一員だった。だがユリアン・ナーゲルスマンの下では、それが続いたのはわずか2回の招集期間だけだった。2023年11月、よく引き合いに出されるトルコ戦（2-3）とオーストリア戦（0-2）という悪夢のようなテストマッチで、いずれも先発していたことも、とりわけブラントには不利に働いた。

その後、彼はひとまず完全に構想外となり、母国開催のEURO2024を逃し、2024年11月にナーゲルスマンから3度目にして最後の招集を受けただけだった。ただし当時の代表監督も認めたように、それは主として負傷による離脱者を何人か埋め合わせる必要があったからだ。「EUROの全メンバーが使える状態だったなら、彼はおそらく入っていなかっただろう」とナーゲルスマンは説明している。その直後、ナーゲルスマンはネーションズリーグのハンガリー戦（1-1）でブラントに通算48試合目にして現時点で最後の代表キャップを与えた。それ以降、およそ21カ月の間に追加招集は一度もなく、2026年ワールドカップもブラント不在で行われた。

それでも、2028年のEUROで状況が変わり、ブラントが2018年と2022年のワールドカップに続いて今度は欧州選手権にも出場できる可能性は、ワールドカップでの屈辱的なベスト32敗退後の監督交代によって高まっている。なぜなら、ユルゲン・クロップがブラントをかなり高く評価しているのは確かだからだ。

ユルゲン・クロップはユリアン・ブラントをBVBとリヴァプールに引き入れようとしていた

2013年、当時BVBを率いていたクロップは、初めてブラント獲得を望んでいた。当時のドルトムントは、FCバイエルンへ移ったマリオ・ゲッツェの穴を埋めなければならなかったのは周知の通りだ。「当時の彼らは非常に成功していて、まとまりのあるチームだった。ちょうど2度ドイツ王者になったばかりで（2011年、2012年）、チャンピオンズリーグ決勝にも進んでいた（2013年）。だから少し畏れ多く感じて、『十分な出場時間を得られるだろうか？ もしかするとレヴァークーゼンの方がより良いステップなのではないか』と考えた」と、ブラントはかつてThe Athleticで振り返っている。

当時17歳だったブラントは、こうしてクロップに断りを入れ、代わりにVfLヴォルフスブルクからバイヤー04へ移籍。そこで彼はすぐにトップチームで地位を築いた。数年後の2017年、今度はすでにリヴァプールで指揮を執っていたクロップが、21歳となりブンデスリーガで実績を築いていたブラントに再び声をかけた。「次のステップを踏み、リヴァプールへ行くチャンスはあった。でも、自分にとってその時期は熟していなかった……。残念だよ。クロッポの下でプレーしてみたかった」と、30歳のブラントはクロップへの2度目の断りを振り返った。

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2012年から2022年までリヴァプールに在籍し、長くチーフアナリストを務めたイアン・グレアムは後に、ドキュメンタリーHow to Win the Champions League: Liverpool 2019の中で、攻撃陣の補強を探していた際、ブラントはモハメド・サラーよりも前にクロップの本命だったと明かしている。「ユルゲンが彼を非常によく知っていたのは当然だ。彼はブンデスリーガでプレーしていたからね。私たちは皆、ブラントが非常に優れた若手選手だという点では一致していたが、モーほど突出してはいなかった」とグレアムは語り、自身はエジプト代表を推していたことを説明した。最終的にクロップはスタッフの説得を受け入れ、ブラントではなくサラーがアンフィールドにやって来て、そこでアイコンとなった。

ユリアン・ブラントは新天地で代表復帰を果たすのか？

その2年後にドルトムントへ移籍したブラントは、ナーゲルスマンから継続的に選ばれなかったにもかかわらず、なおドイツ代表にも付加価値をもたらし得る資質を備えていることをBVBで証明してきた。アヤックスでの最初の数試合でもその流れを引き継いでおり、並外れた2人、フロリアン・ヴィルツとジャマル・ムシアラを除けば、ドイツ代表の将来に向けて攻撃的な中盤中央で定位置を確保している選手は誰もいないだろう。少なくとも最近は、そこに強く名乗りを上げた者はいない。

そう考えると、9月17日に発表されるドイツ代表メンバーの中に、ブラントの名前が久々に載る可能性は十分にある。それまでアヤックスではまだいくつかの試合があり、彼は引き続き自分をアピールできる。そしてクロップ体制初の代表戦は、これ以上ないほどふさわしいことに、9月24日にブラントの新たな“リビングルーム”であるアムステルダムのヨハン・クライフ・アレナで、オランダ代表戦として行われる。もし「クロッポ」が彼をメンバーに入れたいと思うなら、ブラントが三度目の断りを入れることはまずないはずだ。