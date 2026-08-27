7月末、アヤックスがユリアン・ブラントの新たな所属先になることが正式に発表された際、部外者であっても、彼がどれほど胸を躍らせていたかはすぐに伝わってきた。オランダの最多優勝クラブが持つ美しいサッカーのDNA、成功への飢え、スタジアムの雰囲気、そしてテクニカルディレクターのジョルディ・クライフが自分のために尽くしてくれた誠実な働きかけについて、ブラントは熱っぽく語っていた。

それからまだ1カ月足らずしか経っていない。だが、アムステルダムでのスタートがブラントにとって非常にうまくいったことは、はっきりと言える。 新天地でのリーグ戦初出場からさっそく、かつてドルトムントでプレーした男は最初のインパクトを残した。途中出場でPECズヴォレ戦に臨むと、すでにPSGへ移籍したミカ・ゴッツとの見事な連係からゴールを決め、2-0の試合終了スコアとした。

ここまで先発した2試合、カンファレンスリーグ予選のシェルボーン戦とシオン戦で、ブラントは5試合での得点数を3まで伸ばした。特に 先週のスイスでのアウェーゲーム、4-2の勝利で決めたゴールは際立っていた。まず、非常に重要な得点であり、後半立ち上がりに一時1-1となる同点弾をもたらしたからだ。そして2つ目に、その美しさゆえでもある。ゴール前20メートルでボールを受けたブラントは、自らシュート体勢に持ち込み、繊細さと必要な威力を兼ね備えた一撃でボールを隅へ突き刺した。

ユリアン・ブラント、ファン・デル・ファールトの皮肉にも負けずアヤックスで好発進

「ブラントがワールドクラスを見せた」とオランダ紙De Telegraaf はその得点を評した。背番号8を着け、アヤックスらしい4-3-3で中盤3枚の中でも最も攻撃的な役割を担う司令塔は、長く続いた新天地探しの末に、すでに素早くチームに溶け込み、経験とクオリティーで今や先頭に立っている。オランダでの最初の数週間ですでに著名人から皮肉を浴びせられたことも、ブラント本人にとってはほとんど気にならないだろう。

アヤックスのレジェンドで、奔放ながらしばしばそれほど客観的ではない批判で知られるラファエル・ファン・デル・ファールトは、この新アムステルダム加入選手と比較されることを決して望まなかった。「いやいや、彼は私がそうだったものの20パーセントにも達していない」と、司会のティエリー・ブーンがブラントのプレースタイルをかつての自分と比較した後、ファン・デル・ファールトはNOS-Fußballポッドキャストでそう語った。「この移籍に完全に熱狂していた人たちには、正直いら立たされたとも言わないといけない」と元MFは続け、感謝すべきなのはアヤックスがブラントに対してではなく、ブラントがアヤックスでプレーするチャンスに対してだと強調した。その理由として、こう述べている。「彼は少し“お天気次第”のサッカー選手なんだ。うまくいっている時はすべてがうまくいくし、うまくいっていない時は、こちらはそれに腹を立てることになる」

それでもファン・デル・ファールトは、ブラントを「良い補強」と短く称賛もしている。「彼はとても落ち着いていて、第一印象は非常にいい。若い選手たちを助けている様子も見て取れる」

春の時点で、ブラントがBVBでの7年を経て、もう一度何か新しいことに挑戦したいし、そうしなければならないということは明らかになっていた。関心を示すクラブはいくつもあり、リーズ・ユナイテッドからアトレティコ・マドリー、さらにはローマまで名が挙がっていた。だが、この技巧派はトップ5リーグのいずれかではなく、特に層の厚さという点でより見劣りするエールディヴィジを選んだ。熟慮の末に、国際舞台での野心も持ち、今後は単にカンファレンスリーグだけでは満足しないアヤックスこそ、自分の特長に完璧に合っていると結論づけたからだ。そしてその際、頭の片隅にはドイツ代表という言葉も少しはあったのかもしれない。

ユルゲン・クロップはユリアン・ブラントをドイツ代表に呼び戻すのか？

30歳のブラントは、ちょうどサッカー選手として最盛期の真っただ中にある。トップレベルでまだ数年はやれる可能性を十分に秘めている。ならば、ドイツ代表復帰を目指さない理由があるだろうか。とりわけ、ここ3年弱にわたって大半の時間で彼を無視してきた監督は、もはやそこにはいないのだから。

2016年の代表デビュー以降、ブラントはヨアヒム・レーブ、そしてハンジ・フリックの下で、長い期間にわたり代表の確固たる一員だった。だが、ユリアン・ナーゲルスマンの下では、その流れが続いたのはわずか2回の代表ウィークだけだった。ブラントにとって痛手となった理由のひとつは、2023年11月に行われた、たびたび語られる悪夢のようなテストマッチ、トルコ戦（2-3）とオーストリア戦（0-2）で、いずれも先発していたことだった。

その後、彼はひとまず完全に構想外となり、自国開催のEURO2024を逃し、ナーゲルスマンから招集されたのは2024年11月の3度目にして最後の一度だけだった。もっとも、それは主に、当時の代表監督自身が認めたように、けがによる離脱者を何人も埋め合わせなければならなかったからだ。「EUROのメンバー全員が使える状態だったなら、彼は入っていなかったかもしれない」とナーゲルスマンは説明していた。その少し後、彼はネーションズリーグのハンガリー戦（1-1）でブラントを起用し、これが通算48試合目にして現時点で最後の代表戦となった。それ以降、およそ21カ月の間に追加招集はなく、2026年ワールドカップもまたブラント不在で行われた。

それでも、2028年のEUROで状況が変わり、ブラントが2018年と2022年のワールドカップに続いて、今度は欧州選手権にも出場できる可能性は、ワールドカップでの屈辱的なベスト32敗退後の監督交代だけを取ってみても高まっている。というのも、ユルゲン・クロップがブラントをかなり高く評価していることは、確かな事実だからだ。

ユルゲン・クロップはユリアン・ブラントをBVBとリバプールに呼ぼうとしていた

2013年、当時BVBを率いていたクロップは、初めてブラントの獲得を望んでいた。当時のドルトムントでは、FCバイエルンへ移籍したマリオ・ゲッツェの穴を埋める必要があったのは周知の通りだ。「当時の彼らは非常に成功していて、まとまりのあるチームだった。ちょうどドイツ王者に2度なったばかりで（2011年と2012年）、チャンピオンズリーグ決勝にも進んでいた（2013年）。だから少し畏れ多さがあって、『自分は十分な出場時間を得られるだろうか？ もしかするとレバークーゼンの方がより良いステップなのではないか』と考えていた」と、ブラントはかつてThe Athleticで振り返っている。

当時17歳だったブラントは、こうしてクロップに断りを入れ、代わりにヴォルフスブルクからレバークーゼンへ移籍。そこで早々にトップチームで足場を築いた。数年後の2017年、今度はリバプールで指揮を執っていたクロップが、21歳となりブンデスリーガで地位を築いていたブラントに再び声をかけた。「次のステップを踏み、リバプールへ行くチャンスはあった。でも、自分にとってその時期はまだ熟していなかった。［…］残念だよ。クロッポの下でプレーしたかったからね」と、30歳のブラントはクロップへの2度目の断りを振り返っている。

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2012年から2022年までリバプールに在籍し、長くチーフアナリストを務めたイアン・グレアムは、後にドキュメンタリーHow to Win the Champions League: Liverpool 2019の中で、攻撃陣の補強を探す中で、ブラントはモハメド・サラーよりも前にクロップの第一希望だったと明かしている。「ユルゲンは、彼がブンデスリーガでプレーしていたから、もちろん彼のことをよく知っていた。我々全員が、ブラントは非常に優れた若手選手だという点では一致していた。ただ、モーほど傑出してはいなかった」とグレアムは語り、自身はエジプト代表を推していたと説明した。最終的にクロップはスタッフに説得され、ブラントではなくサラーがアンフィールドにやって来て、そこでアイコンとなった。

ユリアン・ブラントは新天地で代表復帰を果たすのか？

その2年後にドルトムントへ移籍したブラントは、ナーゲルスマンから継続的に招集されなかったにもかかわらず、なおドイツ代表に付加価値をもたらし得る資質を持っていることをBVBで証明してきた。アヤックスでの最初の数試合でもその流れを引き継いでおり、フロリアン・ヴィルツとジャマル・ムシアラという2人の別格を除けば、攻撃的な中央MFで今後のドイツ代表において確実な地位を築いている選手は誰もいないだろう。少なくとも最近は、その座を強く主張した選手はいなかった。

そう考えると、9月17日に発表されるドイツ代表メンバーに、ブラントの名前が久々に記される可能性は十分にある。それまでにアヤックスでは、引き続き自らをアピールするための試合がまだいくつも残されている。そしてクロップ体制での初陣は、これ以上ないほどふさわしい舞台かもしれない。9月24日、試合会場はブラントの新たな“リビングルーム”であるアムステルダムのヨハン・クライフ・アレナ、相手はオランダだ。もし「クロッポ」が彼を必要とするなら、ブラントが3度目の断りを入れることはまずないはずだ。