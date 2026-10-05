新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップは、就任時に魔術師、あるいは救世主とまで描かれることがあった。予感はあったが、今やはっきりした。クロップを招へいすれば、たちまち再び世界のトップに返り咲く――そう簡単な話ではやはりなかった。安心材料として言えば、かつてのクラブであるボルシア・ドルトムントやリヴァプールでも、そんなに簡単ではなかった。あの記憶に残る成功マシンを自らの好みに合わせて形作るまでには、いずれも時間を要していた。

クロップの最初の代表ウィーク後の成績はこうだ。オランダで非常に運に恵まれた引き分け、ギリシャに対する不要なホーム敗戦、極めて低調なセルビア相手の快勝、そして最後は大きく支配しながらもギリシャで0-0。 ネーションズリーグ準々決勝進出は遠く離れている。ちなみにユリアン・ナーゲルスマンは2024年、それを難なく成し遂げており、当時のドイツは最終的に準決勝で後の優勝国ポルトガルに敗れただけだった。

もっとも、その後のナーゲルスマン体制のDFBチームは、W杯惨敗まで一貫して下降線をたどった。 それと比べると、クロップ体制最初の4試合で見せたチームは、よりファイトし、フィジカル色も強かった。時には小競り合いも交えた。さらに、クロップが重視するカウンタープレスは試合を追うごとに明確になっていった。ここから導き出される就任スタート時点でのおそらく最大の発見はこうだ。人選面ではクロップは何にでもオープンに見える一方、戦術面では交渉の余地がないようだ。

4試合に向けて、クロップはやや重複する2つの陣容で43人を招集し、そのうち36人を起用した。そこには10人のデビュー組も含まれていた。その一方で、他のすべてのドイツ人選手にも扉は「全開だ」と、クロップは事あるごとに強調している。誰でも参加できる、というのがメッセージだ。ただし参加したいなら知っておかなければならない。プレーするのは、カウンタープレスとサイドからの速攻に重点を置く、クロップおなじみの4-3-3システムであることを。

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クロップはキミッヒ論争を終わらせ、新たな論争を引き起こした

とりわけ興味深いのは、中盤のポジション争いだ。近年のDFBチームは主にダブルボランチで戦ってきた。一方のクロップは、2人のインサイドハーフと1人の低い位置のゲームメーカーを置く。まずこの役割を担ったのは、クロップが就任後最初の決断で右サイドバックから中央へ移した主将ヨシュア・キミッヒだった。 ホームでのギリシャ戦で不運なパフォーマンスに終わった後、キミッヒは予定通りではあったが、本人の意思に反してチームを離れなければならなかった。

すると、その役割はバイエルンでのチームメート、アレクサンダル・パブロヴィッチが引き継ぎ、説得力ある出来を見せた。キミッヒの今後の役割をめぐる議論が起きるのは当然だったが、クロップはそれを十分にコントロールできず、さらには「ヨーにはこう言えるよ。聞けば聞くほど、欲しいものを手にできる可能性は低くなる」といった軽口によって、むしろ議論を強めてしまった。結局のところ、クロップは今回の代表ウィーク前に1つのキミッヒ論争（右SBか中盤か？）を終わらせた一方で、まったく新しいキミッヒ論争（そもそもまだ必要なのか？）を引き起こした。

その最初のキミッヒ論争が再燃していないのは、フィリップ・トロイの存在によるところが大きい。SCフライブルクの25歳右サイドバックを招集し、これまで与えてきた役割は、クロップのDFBチームにおける最初の“魔法”と見なされている。トロイは唯一、3度スタメンに名を連ね、そのたびに堅実から良好なパフォーマンスを見せた。ドイツの長年の問題ポジションを長期的に解決するポテンシャルを持っている。

奇妙だが事実だ。11月13日の次戦セルビア戦で、デビュー組のトロイほど先発の座が確実な選手はほとんどいないだろう。ほぼすべての他のポジションでは、ポジション争いは完全にオープンに見える。

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DFBチーム：中盤はうれしい悲鳴、前線は人材不足

マルク・アンドレ・テア・シュテーゲンは、クロップから事前に暫定的な正守護神とされていた。だが、アムステルダムでの唯一の出場では、34歳のGKは天才と狂気の間を揺れ動いた。11歳年下のヨナス・ウルビヒは2試合でより良い印象を残し、無失点を維持した。問題は、バイエルンでは控えにすぎないという点だ。

センターバックでは、主力格がプレッシャーにさらされている。ヨナタン・ターとニコ・シュロッターベックはオランダ戦で不安定だった一方、他の試合ではドイツはより安定した守備を見せた。とりわけヤン・アウレル・ビセックとマリック・ティアウが印象的だった。

中盤のポジション争いは、キミッヒとパブロヴィッチだけに限られない。フロリアン・ヴィルツ、トム・ビショフ、フェリックス・ヌメチャ、現在負傷中のジャマル・ムシアラ、さらにクロップが目立って称賛したバンバセ・コンテを含む複数のデビュー組までおり、代表監督は2つのハーフスペースのポジションでもうれしい悲鳴を上げている。リヴァプールで苦しんでいたヴィルツをよみがえらせたことは、トロイの発掘と並ぶクロップの2つ目の大きな成果だ。ギリシャでは23歳のヴィルツが主将まで務めた。

ウイングでは、とりわけデビュー組のデリー・シェルハントが今後の出場へ強くアピールした。 一方で、センターフォワードの陣容はやや乏しく映る。主力格のカイ・ハフェルツはオランダ戦で短時間出場した後、負傷によりチームを離れた。その代役を務めたユネス・エブヌタリブ、ニック・ヴォルテマーデ、ヨナタン・ブルカルトはいずれも期待外れに終わった。

象徴的なのは、ドイツが4試合中3試合で明確に主導権を握り、合計74本のシュートを放ちながら、わずか3得点しか挙げられなかったことだ。しかもそのすべてを中盤の選手が決めている。今や前線の希望は、刺激的なU-21のストライカー、パリス・ブルナーとニコロ・トレソルディに向けられている。もっとも、今回は招集されなかったデニズ・ウンダフについて、クロップがまだ考えを変える可能性もある。