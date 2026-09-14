この「思考実験」の第一の目的は、ユリアン・ナーゲルスマンの後任がコーチ陣とともに、できるだけ多くの選手を事前にトレーニングの現場で直接チェックできるようにすることだという。今度の代表ウインドーは2週間続き、その間にドイツはネーションズリーグ4試合を戦う。

フランクフルト・アム・マインのDFBキャンパスでの合宿開始から、さらにヘルツォーゲンアウラハでの準備期間にかけて、元BVB指揮官には形式上、自由裁量が与えられている。UEFAの規定が適用されるのは各試合日の前夜になってからで、大陸連盟には23時59分ちょうどまでに23選手の正式なリストを提出しなければならない。その中には必ずGK3人を含める必要がある。

この23人のメンバー外となった選手は翌日に出場資格を持たない一方で、登録メンバー自体は試合ごとに自由に入れ替えることができるため、このXXLプランが実現する可能性はある。

クロップの構想では、9月27日にアウクスブルクで行われるギリシャ戦の後、陣容を大幅に入れ替えるという。10月4日までに、セルビア戦（10月1日）と、ギリシャとのリターンマッチというさらに2試合が続く。

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ユルゲン・クロップのドイツ代表監督初陣のメンバーはどれほど大所帯になるのか？

SkyとSportschauの一致した情報によれば、少なくとも大幅に拡大されたトレーニングメンバーはすでに決定事項で、最終的には最大40人になる可能性がある。もっとも、新たな代表監督が最終的に何人のプロ選手を招集するのかは、報道によればまだ最終決定されていない。

「全力を出す者は、私の下で大いに楽しめるだろう」と、新代表監督は7月の就任会見で語った。その際、多くの新戦力にも門戸を開いた。「私には本当にたくさんのアイデアがある。代表でプレーする資格のある者は誰でも努力すべきだ。これは再出発だ。まだ自分でも予想していないような選手たちにもチャンスが与えられるだろう」

クロップによれば、最初のリストには57人のフィールドプレーヤーが入っている。来週木曜日には、クロップにとって最初のメンバー発表が行われる。

現役DFB代表選手トップ10（引退者を除く）