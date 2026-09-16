数週間前、ユルゲン・クロップが新たなドイツ代表監督として公の場でお披露目された際、就任会見では、自身の下では序列が完全に白紙になることを繰り返し強調していた。DFBチームでの立場が確約されているのはほんのひと握りの選手だけで、それ以外についてはパフォーマンス、コンディション、そしてもちろん勤勉さが、今後の合宿に招集されるかどうかを左右するとしていた。

その際、クロップは、自身の頭の中のリストには計57人の選手の名前があり、新たなドイツ代表指揮官として臨む最初の試合に向けて検討していることを明かしていた。59歳の指揮官は名前については明言しなかったが、その時点ですでに、これまでDFBチームとまったく接点のなかった選手たちもクロップのリストに入っていることは予想できた。というのも、3大会連続で失敗に終わったW杯の屈辱を、できる限り新たな顔ぶれを伴うフレッシュなスタートによって、ひとまず過去のものにしたい考えだったからだ。

その新たな顔のひとりとなり得るのが、フェリックス・カイデルだ。火曜日の深夜、まずBild紙が、23歳のSVエルフェアスベルク所属選手が代表監督から招集を受けたと報じると、その翌日にはkickerも独自情報でこれを追認した。カイデルの選出はまさに大きなサプライズと言っていい。というのも、彼はドイツ1部でまだわずか3試合しかプレーしておらず、最高レベルでの経験はほとんど皆無だからだ。

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フェリックス・カイデルはこれまでどのクラブでプレーしてきたのか？

2012年にAユースでサッカー選手としてのキャリアをスタートさせたFCインゴルシュタットでは、カイデルは2022年夏にトップ昇格を果たすまで、すべての下部年代カテゴリーを経験した。その後3年間にわたってこの“自動車の街”のクラブでプレーし、すでに最初のシーズンには、まだ20歳ながらトップチームでレギュラーの座を確保。3.リーガで37試合に出場し、1得点4アシストを記録した。

そして2025年、1.FCハイデンハイム相手に惜しくも昇格を逃した後で変革期にあったSVEへの、1部上のリーグへのステップアップを果たした。SVEは、わずか40万ユーロという低額の移籍金で、インゴルシュタットとの契約から彼を引き抜いた。ここでも適応期間はほとんど必要とせず、フィンツェント・ワグナー監督のチームで即座に主力となり、25試合に出場（うち13試合で先発）。ザールラントのクラブがシーズン終了時に驚きのブンデスリーガ昇格を成し遂げるうえで、大きく貢献した。

つまり、3部から頂点までの道のりに要したのはわずか2年少々だった。レバークーゼン、ボルシアMG、そして直近のバイエルンとのブンデスリーガ3試合（1得点）に加え、DFBポカールのMSVデュイスブルク戦1試合（2アシスト）だけで、どうやらクロップにその資質を十分印象づけ、代表でチャンスを得るに至ったようだ。

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フェリックス・カイデルはDFBチームの大きな課題を解決するのか？

もっとも、この23歳がいきなり最初からDFBチームで重要な役割を担うために必要なレベルを備えているかどうかは、今後明らかになるだろう。何より代表監督がカイデルを評価しているのは、その驚くべき多様性にあるはずで、代表でも複数のポジションで問題なく起用できるからだ。

たとえばインゴルシュタット時代、カイデルがこなさなかった役割はピッチ上にほとんどなかった。彼の大きな理解者であるFCIのサブリナ・ヴィットマン監督は、本来の主戦場が4バックの右SBであるこの選手を、左右両SBだけでなく、中盤の中央、さらには攻撃的MFでもゲームメーカーやハーフスペース寄りの役割として起用していた。

エルフェアスベルク移籍後、その役割はやや守備的になった。昇格シーズンには主に右SBでプレーしていた一方で、SVEのワグナー監督は現在、ウカシュ・ポレンバの隣に並ぶ守備的MFとして彼を使うことに魅力を感じているようだ。

クロップとDFBチームは、とりわけ右SBとしてカイデルをリストアップしているとみられる。このポジションでは、フィリップ・ラームの代表引退、そしてヨシュア・キミッヒの中央移行以降、誰ひとりとして本当の意味で説得力を示せていないからだ。クロップの前任者であるハンジ・フリックとユリアン・ナーゲルスマンは数多くの選択肢を試してきたが、いずれも本当の成功にはつながらなかった。ベンヤミン・ヘンリヒスとリドル・バクからなるライプツィヒ勢のコンビ、シュトゥットガルトのヨシャ・ファグノマン、さらには2026年W杯でのキミッヒ再コンバートに至るまで、その大半は短いテスト期間の後に再び棚上げされている。

そうしてドイツサッカーは今なお、4バックの右SBで質が高く、とりわけ長期的に計算できる選択肢を探し続けている。そして、その問題の解決策が、ほかでもない無名のカイデルなのかもしれない。