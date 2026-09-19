ユルゲン・クロップの超大型DFB招集メンバー入りはかなわなかったパスカル・グロスだが、プレミアリーグで再び圧巻のパフォーマンスを披露するには十分だった。メイザーFCアーセナル相手の衝撃的な3-0勝利で、35歳のグロスはシーガルズの1-0となるゴール（31分）を決め、さらに元シュツットガルト所属のチェマ・アンドレスによる試合終了間際の得点もアシストした。

これで今季3勝目を挙げたグロスとブライトンは、プレミアリーグ3位に浮上した。一方のアーセナルは首位の座を明け渡し、勝ち点12でフュルツェラーのチームに2ポイント差をつけている。ブライトンはこれで16得点となり、首位マンチェスター・シティとアーセナルを合わせたのと同じ得点数（ともに8）に並んだ。

「アーセナルはこれを単なるつまずきと片づけることができると思う。今季ここまでの状態は良かったし、今回は本当に衝撃的なパフォーマンスだった」と、元プレミアリーグ選手のカーティス・デイヴィスはBBCで解説者として語った。

ミケル・アルテタとファビアン・フュルツェラー：指揮官たちは何を語ったのか？

「本当に失望する結果であり、失望する内容だった」と、王者監督ミケル・アルテタはSky Sportsに語った。「ブライトンは私たちより一段上のギアでプレーしていた。私たちは技術的に極めて低調で、試合に対する敬意を欠いていた」。スペイン人指揮官は勝者をフェアにたたえ、「重要な教訓」だったと話した。

「特別な勝利だった。イングランド最高のチームと戦ったからというだけでなく、その内容も含めてだ。本当に自分のチームを誇りに思う」とフュルツェラーは話し、さらにグロスを特に称賛した。「彼はピッチで楽しみながらプレーし、ゴールも決める。本当に全面的に信頼できる選手で、周囲のチームメートを明らかにより良くしてくれる」

カイ・ハフェルツがフル出場したガナーズにとって、これは公式戦全体で今季初黒星だっただけでなく、開幕から7連勝のあと初めて落としたポイントでもあった。日曜日にはシティがアーセナルとの差を勝ち点3に広げる可能性がある。スカイブルーズはグラニト・ジャカ擁するAFCサンダーランドをホームに迎える。

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トッテナムとアストン・ヴィラの下位対決を制したのは？

一方、順位表下位ではアーセナルの宿敵トッテナム・ホットスパーの危機が続いた。スパーズはアストン・ヴィラとの一戦で今季プレミアリーグ初得点を記録したものの、ヨーロッパリーグ王者相手のホームゲームを2-3で落とした。

ヴィラでは元フライブルクのヨハン・マンザンビが先発デビュー戦で初の得点関与を記録した。スイス代表は自らアウェー側の1-0を決め、さらに元バイエルンのレンタル選手ニコラス・ジャクソンの2-0もアシスト。エミリアーノ・ブエンディアが3-0で試合を大きく決め、スパーズはその後コナー・ギャラガーとヤン・パウル・ファン・ヘッケのゴールで追い上げるにとどまった。

ロベルト・デ・ゼルビが率いるトッテナムはその結果、19位の降格圏に後退した。昇格組コヴェントリー・シティがオリヴァー・グラスナー率いるノッティンガム・フォレスト戦で今季初ゴールを挙げ、そのまま初勝利と初の勝ち点3を手にして上回ったためだ。もしフラムが日曜日のマンチェスター・ユナイテッドとのホームゲームで勝ち点を得れば、スパーズは最下位に転落する。

一方、ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラは今季初勝利を挙げ、15位へと浮上した。

また、マティアス・ヤイスレ率いるニューカッスル・ユナイテッドは土曜日、サプライズ昇格組ハル・シティに今季初黒星を与えた。マグパイズは2-1の勝利で、ジョー・ウィロックとルイス・ホールが立ち上がりに得点。さらにヨアン・ウィサは前半終了間際、PKから3-0とするチャンスを逃した。ハルはボール保持で大きく上回り、21本のシュートを放ったものの、モハメド＝アリ・ショによる1点を返すのが精いっぱいだった。両チームはともに勝ち点8で上位中位につけている。















