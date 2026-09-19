ユルゲン・クロップの超大型DFBメンバー入りは果たせなかったパスカル・グロスだが、プレミアリーグで再びハイレベルなパフォーマンスを見せるのは難なくやってのけた。メイサーFCアーセナルを相手にした衝撃の3-0勝利で、35歳のグロスはシーガルズの先制点（31分）を決め、さらに元シュトゥットガルトのチェマ・アンドレスによる試合終了間際の得点もアシストした。

これで今季3勝目を挙げたグロスとブライトンは、プレミアリーグ3位に浮上した。一方のアーセナルは首位の座を失い、勝ち点12でフュルツェラーのチームに2ポイント差をつけている。ブライトンはこれで16得点となり、首位マンチェスター・シティとアーセナルの合計得点数（ともに8）に並んだ。

「アーセナルはこれをつまずきとして片づけることができると思う。今季ここまでの状態は良かったし、今回は本当に衝撃的な出来だった」と、元プレミアリーグ選手のカーティス・デイヴィスがBBCの解説者として語った。

ミケル・アルテタとファビアン・フュルツェラー：指揮官たちは何を語ったのか？

「本当に失望させられる結果であり、失望させられるパフォーマンスだった」と、王者を率いるミケル・アルテタはSky Sportsに語った。「ブライトンは我々より一段ギアを上げていた。技術的に極めて低調で、この試合をリスペクトしていなかった」。スペイン人指揮官は勝者をフェアに祝福し、「重要な教訓」だったと述べた。

「特別な勝利だった。イングランド最高のチームと対戦したからだけではなく、その内容ゆえでもある。自分のチームを本当に誇りに思う」とフュルツェラーは語り、さらにグロスを特別に称賛した。「彼はピッチで楽しみながらプレーし、ゴールも決める。本当に全面的に信頼できる存在で、周囲の味方を明らかにより良くしてくれる」

カイ・ハフェルツがフル出場したガナーズにとって、これは全公式戦を通じて今季初黒星だっただけでなく、開幕から7連勝の後で初めて落としたポイントでもあった。日曜日にはシティがアーセナルとの差を3ポイントに広げる可能性がある。スカイブルーズはグラニト・ジャカ擁するAFCサンダーランドをホームに迎える。

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トッテナムとアストン・ヴィラの下位対決を制したのは？

一方、下位ではアーセナル最大のライバル、トッテナム・ホットスパーの危機が続いた。スパーズはアストン・ヴィラとの一戦でプレミアリーグ今季初得点こそ挙げたものの、ヨーロッパリーグ王者とのホームゲームを2-3で落とした。

その中で、元フライブルクのヨハン・マンザンビはヴィラでの先発デビュー戦で初のゴール関与を記録した。スイス代表は自らアウェーのチームに1-0をもたらし、さらに元バイエルンのレンタル選手ニコラス・ジャクソンの2点目もアシスト。エミリアーノ・ブエンディアが3-0として勝負をほぼ決め、その後スパーズはコナー・ギャラガーとヤン・パウル・ファン・ヘッケの得点で差を縮めた。

これでロベルト・デ・ゼルビ監督率いるトッテナムは降格圏の18位に後退した。フラムと昇格組コヴェントリーの結果次第では、最下位転落の危機もある。

一方、ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラは今季初勝利を挙げ、15位に浮上した。

マティアス・ヤイスレとニューカッスル・ユナイテッドは土曜日、サプライズ昇格組ハル・シティに今季初黒星をつけた。マグパイズは2-1の勝利を収め、ジョー・ウィロックとルイス・ホールが立ち上がりにゴール。ヨアン・ウィサは前半終了間際、PKから3-0にするチャンスも逃した。ハルはボール支配で大きく上回り、21本のシュートを放ちながらも、モハメド＝アリ・チョの1点を返すのが精いっぱいだった。両チームはともに勝ち点8で上位中位につけている。















