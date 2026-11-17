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ドイツ代表は2試合で説得力のある2勝を挙げ、オランダを抑えてネーションズリーグのグループ首位を確保した。クロップ監督の2度目の代表活動で生まれた勝者と、小さな敗者を振り返る。

ユルゲン・クロップは月曜の夜、絶えない笑みを少しも隠せなかった。隠す必要などあるだろうか。ベルリンのオリンピアシュタディオンで、彼のチームはよりによって隣国の 宿敵を5-0で粉砕した のだ。

新監督の時代がこのまま成功を収めれば、この一戦は、新たに生まれ変わり、ついに再び人々を熱狂させるドイツ代表の覚醒の瞬間として、DFBの歴史に刻まれるかもしれない。

クロップは月曜日、ARDで、代表監督として初めて迎えた代表招集期間には、44人からなる特大の招集メンバーに早くも「一目ぼれした」と語った。そして今、セルビアとオランダを説得力のある内容で下した彼らを「本当に特別な集団」と評した。チームには「素晴らしいサッカー選手、素晴らしい人間性の持ち主たち」がいるという。「選手たちは今も自分たち自身を驚かせている」

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「誰もが」とクロップは付け加えた。「笑顔で家に帰る」。だが、すべての代表選手に当てはまるわけではないかもしれない。2度目の代表招集期間で明確な勝者が大勢生まれた一方、少なくとも小さな敗者としてクラブに戻る選手もいるからだ。

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敗者：フェリックス・ヌメチャには当面、喜ぶ理由がない

ドルトムントのMFをめぐってここ数日、話題の中心となったのは極めて物議を醸すゴールパフォーマンスだった。代表活動前の週末に行われたSVエルフェアスベルクとのブンデスリーガの試合で2得点を挙げた際にも、再びそのしぐさを披露していた。

BVBのファン・支援部門 、 ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケを通じたドルトムント側 、そしてDFBも、表現の強弱こそあれ、ヌメチャが支持するキャンペーン「The King’s Return」と福音派ネットワーク「Ballers in God」から明確に距離を置くよう求めた。後者には、中絶を「サタンの計画」として非難しているなどの批判があり、同性愛者やクィアに敵対的ともみなされている。

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ヌメチャは最終的にこの要請に応じ、 自ら声明を発表 。あのしぐさで自分自身やいかなる団体も前面に押し出すつもりはなかったと、改めて明確にした。さらにドルトムントとDFBに対し、 今後は問題のゴールパフォーマンスを一切行わず 、信仰は別の形で表現すると約束したともいう。

こうした一連の出来事が、セルビア戦とオランダ戦でヌメチャを2度ともベンチに置き、出場をわずか9分間にとどめたクロップの判断に影響したかどうかは、憶測の域を出ない。可能性も低そうだ。ただ、ヌメチャは代表活動中にドイツのサッカーファンの間で相当な評判を失っただけでなく、代表での定位置も失った可能性がある。

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公平に言えば、それは本人のプレーによるところが小さい。前述の通り、金曜夜のセルビア戦では9分間しかピッチに立っていないからだ。むしろ大きいのは、ヨシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パヴロヴィッチ、フロリアン・ヴィルツからなる中盤トリオの圧巻のプレーだ。3人とも両試合で存在感を示しており（詳しくは後述）、当面はクロップの序列でヌメチャより上に立つだろう。前回の代表活動で素晴らしいプレーを見せ、セルビア戦とオランダ戦でも監督から計30分強の出場機会を与えられたトム・ビショフも、どうやら同様だ。

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敗者：ヤン・アウレル・ビセックはクロップの下で構想の周辺に

インテル所属のCBは、9月末にギリシャに0-1で敗れた際、 精彩を欠くドイツ代表で数少ない光明の一人だった 。そのためセルビア戦とオランダ戦では、加えてドルトムントのヴァルデマール・アントンという名のあるライバルが負傷で欠場したこともあり、先発の可能性は高いとみられていた。

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しかしクロップは、当面ほかの選手を起用するつもりのようだ。セルビア戦では、両試合で好プレーを見せたヨナタン・ター（詳しくは後述）の隣に、マリック・チャウが中央で先発した。東欧勢との第1戦、そしてギリシャとの0-0の試合と同様、堅実なプレーを披露した。クロップがニューカッスル・ユナイテッド所属のチャウに特に評価しているのは、縦方向へのビルドアップ能力と身長1.94メートル。後者はロングボールを使い、フィジカルの強いセルビアを相手に有利に働いた。

理論上はビセックも起用できる4バックの右サイドも、空きはなさそうだ。ここではフライブルクのフィリップ・トロイがクロップの明確な第一候補。さらに監督はここ数週間、シュトゥットガルトのフィン・イェルチュを繰り返し絶賛していた。オランダ戦でようやくドイツ代表デビューを果たしたイェルチュは、ビセックと同様、4バックの右と中央でプレーできる。

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華々しい代表デビューの陰で敗者となったレナルト・カール

ここ数週間、レナルト・カールが話題になった理由は、フェリックス・ヌメチャと同じく、見事なドリブルや印象的なゴールなど自身のプレーよりも、本人にはほとんど左右できない ピッチ外の出来事 だった。もっとも、代表活動前の試合ではプレーの調子も明らかに上向いていた。

バイエルンの重鎮ウリ・ヘーネスは11月初め、BRでの長時間の対談で、 まだ18歳のカールは公の場でもう少し謙虚に振る舞うべきだ との考えを示した。「誰かが彼の私生活について何か言った後、ここ数日の彼のゴールの50％には私が関わっていると思う。我々には若い選手に少し道を示す義務もある」とヘーネスは述べた。

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代表では、セルビア戦で全時間帯をベンチで過ごした後、オランダ戦で短い出場機会を得た。クロップは、 起用しなかったのは若手選手の意欲不足のためでは決してなく、単にほかの選手を選んだからだ と強調した。

カールは「素晴らしい若者だ。我々は誰しも、何らかの面で少しずつ違う。彼は本当に素晴らしい練習をし、チームにも完全に溶け込んでいる。今日プレーしなかったのは、そのポジションで、かなりうまくサッカーができる別の選手がプレーしたからだ」と監督は語った。バイエルンのカールは、今も当然ながら自身の構想で重要な役割を担っているという。

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だが、右ウイングでのカールの主なライバル、ブライヤン・グルダがセルビア戦でのデビューで並外れたプレーを見せたため、クロップはオランダ戦でも彼を起用した。そしてグルダは再び結果を残した。オランダとの5-0の一戦では2アシストと1ゴールを記録し、またしても際立つ存在に。カールにとって近い将来が楽になることはなさそうだ。中央のポジションも、フロリアン・ヴィルツに確約されているように見える。

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勝者：攻撃だけでなく守備でも魅了するクロップの新たな両ウイング

バイエルンで明らかに調子を上げているカールがオランダ戦で「わずか」8分間の出場にとどまった一方、ドイツ代表では新たな両ウイングのコンビが見つかったのかもしれない。

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カールには不利なことに、ブライヤン・グルダがセルビア戦とオランダ戦の両方で目覚ましい活躍を見せたのだ。RBライプツィヒのアタッカーは、A代表から声がかかった時にようやく負傷のない状態で臨むことができ、華々しい第一歩を踏み出した。

セルビア戦での 見事なゴールと非の打ちどころのないプレー を受け、クロップは 対峙した相手選手に同情さえしていた 。1ゴールと見事な2アシスト（アウトサイドで浮かせたヴィルツへのパスと、シュロッターベックにぴたりと合わせたFK）を記録したオランダ戦の後では、グルダを まったく抑えられなかったユリエン・ティンバーとイアン・マートセン にも、同じ気持ちを抱くだろう。

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グルダがようやく継続して負傷を避けられるなら、ネーションズリーグのグループ最終戦は、ドイツ代表での大きなキャリアの始まりになったかもしれない。少なくとも来年3月の準々決勝で、右ウイングのライプツィヒ所属選手がまず先発の座を得ることは確かだろう。

一方のデリー・シェルハントは、10月初めのセルビア戦とギリシャ戦でのプレーを経て、すでにクロップ新体制の大きな勝者の一人とみなされていた 。かつてのホームであるベルリンのオリンピアシュタディオンで行われたオランダ戦でも、随所で観客を沸かせるプレーによって、その評価をさらに確かなものにした。

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24歳のシェルハントは先制する見事なゴールを決め、最終スコアにつながるポスト直撃のシュートもアシストして大勝に貢献。スピードを生かしたドリブルを幾度も見せ、スタジアムに期待のどよめきを起こした。自分にはせいぜい「レギオナルリーガ」までのキャリアしかないと考えていたかつての批判者たちに実力を示せたことは「痛快だった」と、 試合後にシェルハントは語った。

もっとも、背後に位置する左SBのナサニエル・ブラウンやマクシミリアン・ミッテルシュテットとの直接的な連係には、なお課題も見せた（特にオランダ戦では、ブラウンが何度も明らかにいら立っていた）。ただし、練習で改善できる部分だ。

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疑いはない。フライブルクで引き続き結果を残し、負傷なくプレーできれば、シェルハントはクロップの下、ネーションズリーグ準々決勝でも重要な役割を担うだろう。

カールと同様、アピールできたのはわずか4分間で、小さな敗者の一人でもあるサイード・エル・マラ、バセロナのカリム・アデイェミ、ブレントフォードのケヴィン・シャーデといった新たな両ウイングの有力なライバルは、当面後れを取ることになる。クロップがシェルハントとグルダの攻撃力だけに感銘を受けたわけではないことも、その理由だ。

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「2人ともサッカーがうまい。本当に驚くよ」とクロップは語り、意味深に付け加えた。「だが、彼らが今日どれほど走り、どれほど働かなければならなかったか。それはものすごいことだ。最終的にチームを形作るのはそこだ。サッカーがうまい選手はほかにもいる。でも結局は、どれだけ情熱と献身を注ぐかなんだ」

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勝者：ヨシュア・キミッヒとアレクス・パヴロヴィッチ。クロップはナーゲルスマンの重大な過ちから学んだ

卓越したサッカーの技術をいったん脇に置けば、「情熱と献身」はアレクサンダル・パヴロヴィッチとヨシュア・キミッヒのピッチ上での働きを表す言葉としてもふさわしい。

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連係の取れたバイエルンの2人はセルビア戦でもオランダ戦でも存在感を示した。クロップがユリアン・ナーゲルスマンの最大の過ちの一つを繰り返し、中盤のバイエルン勢のコンビを再び解消することは考えにくい。

パヴロヴィッチとキミッヒは、長年にわたりバイエルンで非常に良い連係を築いてきた。そのコンビネーションは、以前より少し予測しづらいものにもなっている。 パヴロヴィッチがオランダ戦のようにボールを前へ運ぶ役割を担う機会が増え、セルビア戦のように鋭い縦パスで得点につながる絶好機を演出できるようになった からだ。ヴィルツの2-0のゴールに先立ち、カイ・ハヴァーツに送ったパスは格別だった。

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クロップは試合後、ARDで、キミッヒとパヴロヴィッチがオランダの戦い方を自分たちで分析し、 「良い対応策を見つけた」 ことも称賛した。ナーゲルスマンがキミッヒを右サイドに移し、パヴロヴィッチとフェリックス・ヌメチャを組ませたワールドカップでは、ドイツの中盤中央にまさにバランスと適応力が欠けていた。

この采配は 最終的に2人に非常に悪い影響を及ぼした 。キュラソーとの順当な初戦勝利、そしてヌメチャについてはコートジボワールとのグループ第2戦を除けば、2人とも自身の実力からすれば散々なワールドカップを過ごした。

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セルビア戦とオランダ代表戦のパフォーマンスによって、 クロップがもともとばかげていると退けていた 、キミッヒを外せるかどうかという議論にも決着がついたはずだ。ヌメチャとトム・ビショフは質の高い代役だし、アンジェロ・シュティラー、アントン・シュタッハ、ミカ・バウアーにも、いずれ再びアピールする機会があるかもしれない。だが、11月半ばのこの数日を経て、クロップの中盤の軸は当面固まった。

IMAGO / Chai v.d. Laage

勝者：フィリップ・トロイ。長年の課題を解決するクロップの切り札が再び結果を出す

その一因は、不運だった前任者たちと違い、クロップが長年の最大の課題をついに解決したことにもある。右SBのポジションで、フィリップ・トロイは ごく短期間で代えの利かない存在になった 。クロップが初めて選手を招集する際にフライブルク所属のトロイを抜擢した時から、59歳の監督は周囲の驚きに首をかしげていた。

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「ドイツでは右SBがいないと言われている。フィリップ・トロイなら『えっ、何の話をしているんだ？』と思うはずだ」と、当時クロップは語った。トロイはその見方が正しかったことを示し、今や5試合となった代表戦を通じて、一般のドイツのサッカーファンにもその印象をしっかり植え付けた。

セルビア戦とオランダ戦で再び示したように、トロイは守備でも攻撃でも極めて信頼できる働き手だ。そしてクロップが全選手に必ず求めるもの、強い意志と献身を備えている。理想的には相手がボールを受けた瞬間から妨害し、積極的に対人戦を挑む。攻撃ではグルダとの連係も随所ですでにうまく機能した。トロイが外側を追い越して攻撃に幅を加えることもあれば、グルダがサイドに張った際には内側へ入ることもあった。

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クロップ自身もトロイをワールドクラスとは評さないだろう。それでも、疑いようのない強みを持つ彼は、すでに右サイドで最も優れ、最も実績のある選択肢だ。長い目で見れば、これ以上ない当たりの抜擢になるかもしれない。

「我々は、次の一歩を踏み出せるようにしてくれる人に、しかるべき瞬間に出会わなければならなかった。もし私がフィリップにとってその存在になれるなら、とてもうれしい」とクロップは9月に語っていた。まさに核心を突いていたのかもしれない。

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勝者：ヨナタン・ターはバイエルンと違い、クロップにとって不可欠な存在

右サイドとは異なり、クロップはCBにはむしろ選択肢が豊富すぎるほどだ。そのあおりを現在最も受けているのが、前述のヤン・アウレル・ビセックである。ニコ・シュロッターベック、ヨナタン・ター、ヴァルデマール・アントン、マリック・チャウに加え、 スピードがありサイドでもプレーできる若手のイェルチュもいる。

少なくとも先のセルビア戦とドイツ戦に目を向ければ、ターは自分を勝者と考えていい。セルビア戦ではシュロッターベックが意外にもベンチに座り、代わりにチャウが出場したが（クロップによれば、理由はヘディングの強さ）、ターは両試合で90分間フル出場した。

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セルビア戦では1-3となる得点の直前にFKを与えたものの、 バイエルンで最近やや不振に陥っているCB は、クロップにとって引き続き欠かせない存在のようだ。30歳のターは最近、バイエルンで確固たる地位を保てていなかった。キム・ミンジェが好プレーでプレッシャーをかける一方、ター自身はたびたび不安定さや動きの重さを見せ、コンパニのシステムで重要な1対1の場面では、ファウルでしか対応できないことが多かったからだ。

その結果、ブンデスリーガでのRBライプツィヒ、ドルトムントとの上位対決では90分間ベンチに座り、チャンピオンズリーグのアーセナル戦で45分間プレーできたのも、コンディションに問題を抱えたキムが退いたためにすぎなかった。

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しかしクロップの下では、現在ベストフォームになくても、先発の地位を維持している。調子を取り戻せば、ナーゲルスマン時代と同様、シュロッターベックと先発コンビを組むだろう。少なくとも代表監督の信頼は確かだ。ターはメンバー入りした4試合すべてで90分間ピッチに立っている。

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ドイツ代表：グループ2（リーグA）の最終順位表