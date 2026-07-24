ユルゲン・クロップの不可解な発言が、代表監督としての大きなビジョンに影を落としている。

ユルゲン・クロップが金曜、新たなドイツ代表監督としての就任会見で行った冒頭のモノローグは10分以上に及んだ。クロップはこの機会を、一方では自らの意欲を強調し、このポストが自分にとって何を意味するのかを説得力を持って伝えるために使った。FSVマインツ05、ボルシア・ドルトムント、リバプールFCで大きな成功を収めたにもかかわらず、クロップはこれを「人生の頂点」とまで表現した。

ただ、このモノローグは同時に、やや自己を大きく見せる形で――そう、あれほど驚異的な経歴の持ち主でもそれは可能なのだが――いわばドイツサッカー界（そして居合わせた記者たち）への贈り物として自分を演出する場にもなった。「私は自分のためにやるのではない。君たちのためにやるんだ」とクロップは語り、このメッセージを形を変えながら何度も繰り返す一方で、メディアに対する誤った理解もあらわにした。

「理想を言えば、これから私たち全員が一緒に歩み始めるこの道の中で、あなたたちの力も必要になる」と、クロップは記者たちに向かって述べた。「だからこそ私たちは今日ここにいて、共に進む道を誓い合う機会を持っている」。だが、独立したメディアの役割は、報道対象と「共通の道」の一部になることではない。そうではなく、外部から批判的に見守り、良い展開も悪い展開も独立した立場で示していくことにある。成功に第一義的に責任を負うのは、やはり監督と選手たちだ。

クロップによるナーゲルスマンへの扱いをめぐる違和感ある批判

クロップはほとんど恩着せがましい口ぶりで、「君たちがユリアンにどう接していたかを見ていたにもかかわらず」、自分はこの仕事を引き受けたのだと述べた。W杯での屈辱的な敗退後、前ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンが激しく批判されたのは事実であり、ところによっては確かに度を越していたかもしれない。

ただ、クロップのこの告発はかなり奇異でもある。というのも、W杯で彼自身もまたその「君たち」の一部だったからだ。テレビ解説者としてクロップもまた批判し、W杯初戦の前ですらまったく不要だった「Noch（まだ）」発言をしていた。確かに彼はその件について謝罪した。とはいえ、それによって巨大な議論を巻き起こし、前任者の仕事を極めて難しくしたのも事実だ。もし誰かが、今や彼自身が唱えるこの「共通の道」をあのように妨害したなら、本人はどう受け止めるのだろうか。

そもそも、クロップが初の記者会見でメディア批判にこれほど多くの時間を割き、その流れの中で辞任の可能性にまで言及したのは不必要だった。しかも、DFB副会長ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケも短い冒頭コメントで似たような発言をしていた。まるで、W杯で再び失敗に終わった一因として報道が特定されていたかのようですらあった。ドイツサッカーの現在の状況に照らせば、もう少し謙虚さがあってしかるべきだった。

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ユルゲン・クロップは時間を要求 そして大きなビジョンを描く

クロップがこの状況を改善することを非常に重要な使命と考えているのは明らかだ。代表チームが大会と大会の間にも、ここ最近より大きな注目を再び集めることを彼は切に願っている。長いモノローグの中で、クロップは何度もサッカーから社会全般へと話を広げ、一度はフリードリヒ・メルツ首相にまで言及した。クロップの大きなビジョンは、代表監督という仕事を通じて、さまざまな面で分断されたこの国を一つにすることだ。「成功するサッカーは国を変えることができる」

この使命のために、彼はまず2030年W杯までの契約にサインした。自身の仕事を評価するにあたっては忍耐を求め、「今の時代のおかしなところは、自分自身以外の誰にも、そして何にも時間を与えなくなっていることだ」と語った。この“時間”に関する発言は、最近終えたレッドブルでの仕事との関係で興味深い。というのも、報道によれば、チャンピオンズリーグ出場権を獲得し、主力全員の退団後の刷新にも成功していたにもかかわらず、オーレ・ヴェルナー監督との早期離別を主導した原動力の一人が、ほかでもないクロップだったとされるからだ。

将来のドイツ代表に関する具体的な構想について、クロップは予想通りほとんど明かさなかった。例えば、今後ヨシュア・キミッヒをどこで起用するつもりなのかについても明言しなかった。明かしたのは、4バックを採用し、ウイングを置き、マンマークなしで戦わせるつもりだということだけだった。すでに57人の興味深いフィールドプレーヤーのリストを作成しているという。

ユルゲン・クロップ：歴代のドイツ代表監督にないほどの権限

チームとは違い、コーチ陣はすでに固まっている。スベン・ベンダーは、新たなサンドロ・ヴァーグナーのような形で、長年の腹心であるペーター・クラヴィーツとペパイン・ラインダースの2人に加わる理にかなった補強だ。興味深いのは、長年の側近マルク・コジッケの役割だろう。クロップは彼を「戦略、育成、イノベーション担当の私のアシスタントコーチ」と表現した。コジッケはDFBに雇用されるわけではないが、あらゆるアクセス権を持つことになるという。

この人事もまた示している。クロップはDFBで、彼以前のどのドイツ代表監督にもなかったほどの権限を手にしている。各委員会とファンが明確に望んだ候補として、これまでのあらゆる指導先での大きな実績を引っ提げ、十分な自信とともにやって来た。一方の協会自体は、W杯での再度の惨敗を受け、かつてないほど弱体化している。

これは一方でチャンスでもある。大きな権限は自動的に大きな裁量をもたらし、クロップは他のほとんどの指導者以上に成功の象徴だからだ。だが他方で、異論が出なくなる可能性があり、DFBがワンマンショーに堕してしまう危険でもある。その予兆は今回の記者会見にも表れていた。質問でクロップ本人に直接向けられなかったのは、同席していたDFB幹部ベルント・ノイエンドルフとヴァツケに対するたった1問だけだった。内容はコジッケの役割について。しかしクロップはすぐさまその間に入って、自分の見解をまず説明しようとし、その後になってようやくノイエンドルフに発言の機会が回ってきた。