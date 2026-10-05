ユルゲン・クロップは、代表監督デビュー前からかなり多くを語っていた。このポストをどれほど大きな名誉と感じているかについて。ドイツで失われたナショナルプライドを取り戻したいということについて。自らの使命には時間が必要だが、きっと、間違いなく成功につながるということについて。さらにはメディアについても、その本来的な役割が中立的な報道者であることを、どうやら彼は完全には理解していないようだ。一方で、DFBチームでの人選プランについてクロップはあまり具体的には語らず、まずは全選手を自分の目で見極めたいとしていた。

少なくともGK問題については、マヌエル・ノイアーの代表引退後、クロップはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンを「現時点で」のナンバーワンと明言し、自らの立場を示した。ただ、最初の4試合の印象を踏まえれば、この立場もすでに揺らいでいるかもしれない。34歳のテア・シュテーゲンはオランダ戦の1-1で素晴らしい反射神経を見せた一方、飛び出し対応とパスワークでは明白な弱点も露呈した。

このパフォーマンスでテア・シュテーゲンが敗者になったわけではない。だが、その後はヨナス・ウルビヒが明確な勝者となった。23歳は唯一のGKとして2試合に出場。セルビア戦（2-0）とギリシャでの試合（0-0）で、ウルビヒはそれまでのテア・シュテーゲンよりも全体として安定感のある印象を残し、無失点を維持。日曜夜にはゲオルギオス・マスラスのヘディングを見事に防いだ。もし本当に彼がDFBの正GKへと成長するなら、奇妙な状況が生まれることになる。というのも、バイエルンでは依然としてノイアーの控えにすぎないからだ。

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フィリップ・トロイは長年の問題ポジションを解決できるかもしれない

クロップ体制最初の代表活動期間における最大の勝者は、デビュー組のフィリップ・トロイだ。SCフライブルク所属の25歳の右SBは、唯一の3試合連続先発を果たし、その中で全面的に好印象を与えた。ひょっとするとクロップは、ドイツサッカーにおける長年の問題ポジションの解決策を見つけたのかもしれない。

CBでは、2人の主力格であるヨナタン・ターとニコ・シュロッターベックがプレッシャーを受けている。ヤン・アウレル・ビセック（25）とマリック・ティアウ（25）は、力強いパフォーマンスを受けて真の勝者と感じていいだろう。ビセックは強靭な対人守備で、ギリシャに0-1で敗れたホームゲームにおいて唯一のドイツの光明だった。ティアウは最後の2試合で、特にビルドアップにおける縦パスで輝きを放った。

少なくとも小さな敗者と言えるのがフィン・イェルチュだ。クロップは招集発表会見で、VfBシュトゥットガルトの20歳CBを事前に驚くほど手放しで称賛していたが、結局は起用しなかった。イェルチュのほか、コンディションに問題のないフィールドプレーヤーで出場時間ゼロに終わったのは、マックス・ローゼンフェルダー、フェリックス・カイデル、リドル・バクだけだった。

同じく敗者として代表活動期間を終えたのがナサニエル・ブラウンだ。W杯でのDFBブレイクと、その後の5000万ユーロを要したバイエルン移籍を経て、23歳の急上昇はいったん止まった。ブラウンは最初の2試合で先発したが、説得力ある出来は見せられなかった。彼にとっての救いは、クロップの代替候補であるマクシミリアン・ミッテルシュテットとダビド・ラウムもやや良いプレーはしたものの、本格的なアピールにはならなかったことだ。ただ、ポジション争いは再びオープンになったようだ。

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ヨシュア・キミッヒは代表活動期間最大の敗者

クロップ体制最初の代表活動期間における最大の敗者はヨシュア・キミッヒだ。もっとも、31歳にとってのスタート時点の状況は極めて有望に映っていた。クロップはまずキミッヒをキャプテンとして追認し、右SBから中盤中央へと移した。キミッヒはクロップの4-3-3システムでアンカーとしてオランダ戦ではまずまずのプレーを見せたが、その後のギリシャ戦敗戦では不運な出来に終わった。キャプテンとしてチームに残りたかったのは理解できるものの、キミッヒは予定通りチームを離れなければならなかった。

クロップはキミッヒを支えるどころか、軽口めいた発言（「ヨーにはこう言える。聞けば聞くほど、自分が欲しいものを手にできる可能性は低くなる」）によって、すでに再燃していたキャプテンを巡る議論をさらにあおった。加えて、アレクサンダー・パブロヴィッチをキミッヒ役の低い位置のアンカーに置き、さらにトム・ビショフとフロリアン・ヴィルツ（この3人は明確な勝者）が入ったことで、DFBチームはセルビア戦とギリシャでの試合で、それ以前よりもはるかに見栄えのする内容を見せた。突如として、キャプテンはもはや絶対的な存在ではなくなった。

敗者と感じざるを得ないのは、最初の2試合でキミッヒと組んだ選手でもある。フェリックス・ヌメチャはオランダ戦でゴールを決めたものの、守備面での大きな弱点を改めてさらした。また、自身の責任ではないとはいえ敗者と言えるのがジャマル・ムシアラだ。直近ではバイエルンで調子を取り戻していたムシアラは、本来ならオランダ戦で先発するはずだったが、ウォーミングアップ中に負傷し、新監督に自分をアピールする機会を逃した。クロップは、今まさに開花しているヴィルツと同様にムシアラを中盤のハーフスペースで見ているようだが、そこはハイレベルな候補者が豊富なだけに、ポジション争いが特に激しくなりそうだ。

一方で小さな勝者と言えるのがバンバセ・コンテだ。TSGホッフェンハイム所属の23歳のデビュー組は、5人しかいない3試合出場選手の1人として経験を積み、特にプレッシングを理由にクロップから明確に称賛された。そして誰もが知っている。クロップはプレッシングを好む。

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DFBチーム：複数の勝者はそもそもメンバーに入っていなかった

攻撃の両ウイングでは、クロップは先発で5人の異なる選手をテストした。その中で群を抜いて最も良い印象を残したのがデリー・シェルハントだ。SCフライブルク所属の23歳は、セルビア戦でもギリシャでの試合でも絶えず存在感を示し、唯一の欠点はクロスとシュートの精度不足だった。ここで敗者となるのは、おそらく将来への最大の希望株たちだ。18歳のレナルト・カールと20歳のサイード・エル・マラは、ともに驚くほど短い出場時間にとどまり、その中でほとんど見せ場を作れなかった。

FWでは、招集された4人、カイ・ハフェルツ、ユネス・エブヌタリブ、ヨナタン・ブルカルト、ニック・ヴォルテマーデの誰も納得させることはできなかった。結局のところ、彼らは全員が無得点のまま、そして敗者としてDFBチームを去った。逆に言えば勝者は、そもそもそこにいなかった選手たちだ。注目のU-21ストライカー2人、パリス・ブルナー とニコロ・トレゾルディ、そして今回クロップに無視された人気者のデニス・ウンダフもそうだ。