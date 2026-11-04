「何と言えばいいのか。得点がなければ、メンバーに入るのは難しい」。シュヴァーベン勢の主将は、敵地でのガラタサライ・イスタンブールとのチャンピオンズリーグの試合に0-2（前半0-2）で敗れた後、そう語った。

11月13日にベオグラードで行われるセルビア戦（20時45分／RTL）と、同16日にベルリンで行われるオランダ戦（20時45分／ARD）に向け、木曜日に代表メンバーに招集される望みはあるか。そう問われたウンダフは「まったくない」と答えた。ネーションズリーグの最初の4試合でも、クロップから招集されていなかった。

ただし、ウンダフは今季の公式戦14試合ですでに7得点に関与している。DFBポカールとチャンピオンズリーグで挙げた計2得点に加え、3大会を通じて5アシストを記録している。

デニス・ウンダフではなくニクラス・フュルクルクがドイツ代表に復帰か？

一方で、ニクラス・フュルクルクら他のストライカーは現在、はるかに高い決定力を見せている。 ヴェルダー・ブレーメンのストライカーのドイツ代表復帰はここ数週間話題となっているが、クロップは直近までこの件について曖昧な発言にとどめている。

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前回のメンバーにも名を連ねたフランクフルトのヨナタン・ブルカルトとユネス・エブヌタリブにも、招集の望みがある。カイ・ハヴァーツ（アーセナル）はメンバー入りが確実な一方、ニック・ヴォルテマーデ（ユヴェントス）の招集は厳しそうだ。

クロップは11月5日、今回は23人前後となるメンバーを発表する。