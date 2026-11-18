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バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネス（74）は、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップ（59）がチームを再び立て直すと期待している。その際、1974年のワールドカップ優勝メンバーは、クロップの前任者で元バイエルン指揮官のユリアン・ナーゲルスマン（39）に再び皮肉を口にした。

ナーゲルスマン体制で臨んだアメリカ、カナダ、メキシコでの散々なワールドカップと、クロップが着手したチームの再建について、ヘーネスはシュポルト・ビルトにこう語った。「ユルゲンの下で、妻や子どもを伴うあのような家族旅行が再び行われるとは思わない。彼は規律と秩序を取り戻すだろう」

これは、 昨夏にドイツ代表が滞在した米ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムのワールドカップ宿舎の状況 を明確に示唆したものだ。 宿舎での状況は大会後、大きな話題となった 。パラグアイとのラウンド32で屈辱的な敗退を喫する前には、選手の家族が代表選手を訪問できる、いわゆる「ファミリーデー」などが設けられていた。専門家は、これが選手の気を散らし、集中力を欠く一因となった可能性を指摘した。さらに、ナーゲルスマン自身も妻のレナさんと自転車で練習に向かい、母親までワールドカップの宿舎に滞在していたことが明らかになると、批判が一段と強まった。

ドイツサッカー連盟（DFB）とナーゲルスマンは本大会の直後に袂を分かち、後任となったクロップは2030年までの契約を結んだ。 ワールドカップ前からナーゲルスマンを公の場で何度も批判していた ヘーネスは、後任の下でウィンストン・セーラムと同様の出来事が起きるとは考えていない。クロップ自身も「意欲に満ちている。ただ、彼が手をかざせば、すべてがすぐにうまくいくとは思っていない。彼には時間を与えなければならない」と語った。

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もっとも、かつてマインツ、ドルトムント、リヴァプールを率いたクロップの下でのスタートは 上々だ 。44人の大所帯で試行錯誤を重ねた最初の代表活動期間を経て、ドイツは直近のネーションズリーグ・グループステージ最終2試合で好パフォーマンスを披露。ベオグラードでセルビアに3-1で勝利した後、 月曜夜にはベルリンで宿敵オランダを5-0で圧倒した 。

クロップ率いるドイツ、ネーションズリーグでの次の戦いは？

これによりドイツはグループ首位でネーションズリーグ準々決勝に進出し、スペイン、ノルウェー、ベルギーのいずれかと対戦する。組み合わせ抽選は金曜正午に行われ、準々決勝は2027年春に開催される。

Getty Images

一方、ヘーネスはDFBの変革と新風という点で、ペア・メルテザッカー（42）にも大きな期待を寄せている。リオでのワールドカップ優勝メンバーであるメルテザッカーは、1月にスポーツ担当のマネージングディレクターに就任する。2018年から2026年夏までは、イングランド王者アーセナルの育成アカデミーを率い、成功を収めた。ヘーネスは「これから育成面で多くのことが改善される」ことを期待しているという。